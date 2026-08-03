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Volley Mercato: a Verona il campione di beach Anders Mol 

Volley Mercato: a Verona il campione di beach Anders Mol 

Uno dei più grandi beachers mondiali, Campione Olimpico nel 2021 a Tokyo, completerà il roster scaligero andando ad occupare la casella vuota in posto 2
2 min
TagsMolRana

VERONA-La Rana Verona ha chiuso il roster con l’ingaggio dell’opposto norvegese Anders Mol, che entra a far parte del team per la stagione 2026/2027. Con il suo arrivo si completa il roster scaligero a disposizione dello staff tecnico guidato da Coach Fabio Soli.

LA CARRIERA-

Classe 1997, nato a Stord (Norvegia), Mol è uno dei più grandi interpreti del beach volley mondiale. Nel corso della sua carriera ha conquistato la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e quella di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, laureandosi anche Campione del Mondo a Roma nel 2022. A questi straordinari risultati si aggiungono quattro titoli europei consecutivi, ottenuti nel 2018, 2019, 2020 e 2021, oltre al bronzo mondiale ad Amburgo 2019. Atleta di livello internazionale, Mol porta in dote un bagaglio di esperienza, leadership e mentalità vincente maturato negli anni.

Le parole di Anders Mol 

« Ho scelto Rana Verona perché ho trovato una società con idee chiare e ambiziose. Per me si tratta di un’opportunità entusiasmante in un ambiente completamente nuovo, che mi permetterà di continuare a mettermi alla prova ai massimi livelli. Sono grato alla società, allo staff tecnico e ai giocatori per aver deciso di intraprendere questo percorso insieme a me. Non vedo l’ora di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo e di dare tutto me stesso per questa squadra. Si tratta di una sfida diversa e non vedo l’ora di iniziare ».

Le parole del direttore sportivo Adi Lami

« Completiamo il roster della prossima stagione con l’arrivo di Anders, un campione straordinario abituato a competere e a vincere ai massimi livelli internazionali. È un atleta che porterà esperienza e una mentalità di altissimo profilo. Siamo convinti che il suo contributo sarà prezioso sia dal punto di vista tecnico sia all'interno dello spogliatoio ».

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