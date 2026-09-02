Premio Invictus 2026: riconoscimento speciale per il Cisterna Volley 

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- E' iniziato il countdown verso il tradizionale appuntamento con il Premio Letterario Sportivo Invictus che quest'anno festeggerà a Cisterna di Latina la sua VII edizione. L’iniziativa che dal 2020 celebra lo storytelling sportivo e valorizza le storie di sport e di vita capaci di appassionare lettori e lettrici in tutta Italia. Il Premio è organizzato dalla casa editrice Lab DFG, con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio e il sostegno in qualità di main partner del Gruppo FS Ferrovie dello Stato italiane. La cerimonia di premiazione si terrà, come da tradizione, presso la suggestiva Corte del Palazzo Caetani. L’appuntamento è per mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 18:00, quando sara’ proclamato il libro vincitore scelto dalla giuria.

A presiedere la giuria quest’anno è Luca Pancalli, atleta paralimpico tra i più blasonati della storia internazionale e dirigente sportivo di lungo corso, per due decenni Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

Durante la cerimonia, sarà protagonista il Cisterna Volley che riceverà un premio speciale per aver fatto della pallavolo un ponte tra sport e territorio, portando il nome di Cisterna di Latina sui campi più prestigiosi d'Italia. Un riconoscimento che sarà consegnato a dirigenti e giocatori alla presenza del Sindaco di Cisterna di Latina Valentino Mantini.

Cerimonia che sarà preceduta martedì 8 dall’assegnazione a Sermoneta delle menzioni ExtraInvictus, tre delle quali sono state espresse dai direttori di Corriere dello Sport, Tuttosport e Guerin Sportivo.