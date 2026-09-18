La 31a Supercoppa di SuperLega al PalaRaschi di Parma

PARMA- Sarà il PalaRaschi di Parma ad ospitare la 31a edizione della Del Monte® Supercoppa SuperLega . Il weekend del 14 e 15 novembre prossimi sarà l’impianto parmigiano a fare da teatro al primo evento stagionale dedicato alla SuperLega, con i campioni di Sir Susa Scai Perugia, Rana Verona, Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino che scenderanno in campo per alzare al cielo il trofeo.

L’evento è organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma, il Comitato Regionale Fipav Emilia-Romagna, e il Comitato Locale Fipav Parma.

Il PalaRaschi torna così ad accendersi dopo avere ospitato le sfide interne della Santal Parma, vincitrice di otto Scudetti, cinque Coppe Italia e ben undici titoli internazionali (3 Coppe delle Coppe, 2 Coppe Cev, 2 Supercoppe Europee, 1 Mondiale per Club e 2 Coppe dei Campioni). Nel 1986/87 il palasport parmigiano ospitò anche parte dell’edizione “itinerante” della Coppa Italia – vinta dalla stessa Santal – che vide tra le città protagoniste anche Parma, oltre a Modena e Bologna, in un’edizione incentrata sulla via Emilia.

Le Semifinali di questa edizione propongono le sfide tra Sir Susa Scai Perugia (vincitrice nella scorsa stagione nonché squadra Campione d’Italia in carica) e Itas Trentino (seconda in Coppa Italia), mentre l’altro match vedrà protagoniste Rana Verona (vincitrice della Coppa Italia) e Cucine Lube Civitanova (finalista delle Finali Play Off).

Le parole del presidente Lega Pallavolo Serie A, Claudio Durigon

« È per noi motivo di grande soddisfazione portare a Parma la Del Monte® Supercoppa, il primo evento della stagione di SuperLega, offrendo alla città e a tutto il territorio lo spettacolo del massimo Campionato italiano. La Lega Pallavolo Serie A continua così nel percorso intrapreso negli ultimi anni, con l’obiettivo di portare i propri Eventi in territori che oggi non ospitano squadre di SuperLega, avvicinando nuovi appassionati e mostrando dal vivo l’altissimo livello raggiunto dal nostro movimento, dopo quanto fatto a Cagliari, Biella, Firenze e Trieste. Parma, inoltre, rappresenta un luogo speciale per la storia della pallavolo italiana. È una città che trent’anni fa è stata protagonista assoluta del volley nazionale e internazionale, vincendo trofei e contribuendo a scrivere pagine indimenticabili del nostro sport. Tornare qui con un evento di questo livello è un modo per valorizzare quella grande tradizione, con l’auspicio che Parma possa in futuro tornare ad avere una squadra protagonista in Serie A. Siamo certi che la città saprà accogliere con entusiasmo le quattro squadre partecipanti e un evento che inaugura nel migliore dei modi una nuova stagione del grande volley italiano ».

Le parole del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e dell’Assessora Regionale allo Sport, Roberta Frisoni:

« Accogliamo con grande soddisfazione l’annuncio della Supercoppa di Lega Volley a Parma. Dopo l’EuroVolley, l’Emilia-Romagna torna a ospitare uno dei grandi appuntamenti della pallavolo, e lo fa in una città che di questo sport ha scritto pagine straordinarie, in Italia e nel mondo. La pallavolo italiana sta vivendo un momento eccezionale, grazie ai successi delle nostre Nazionali. Vogliamo essere parte attiva di questa stagione straordinaria, perché i grandi eventi non sono soltanto spettacolo: alimentano la pratica sportiva, avvicinano i giovani alle società e rafforzano un patrimonio di competenze, associazioni e volontariato particolarmente ricco in Emilia-Romagna. La Supercoppa porterà inoltre a Parma quattro squadre protagoniste assolute della Serie A e un pubblico nazionale e internazionale, offrendo una grande occasione di visibilità per la città e per tutta la regione. È questa la direzione sulla quale vogliamo continuare a investire: unire grandi competizioni, sport diffuso e capacità dei territori di accogliere, rafforzando attraverso lo sport la qualità della vita e l’attrattività dell’Emilia-Romagna ».

Le parole del Sindaco di Parma, Michele Guerra

« Parma è onorata di ospitare la Finale della Supercoppa Italiana di pallavolo e di farlo nel PalaRaschi di recente rinnovato e riqualificato. Il ritorno di un evento di questo livello è una occasione poi particolarmente significativa per una città come Parma, che ha una gloriosa tradizione pallavolistica e una passione sempre viva e che unisce molte generazioni ».