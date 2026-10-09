Volley Mercato: il polacco Milosz Jan Wrobel ha firmato per Cisterna

CISTERNA DI LATINA (LATINA) - Il Cisterna Volley ha un nuovo centrale. La società pontina ha reso ufficiale l'ingaggio di Milosz Jan Wrobel, ventenne polacco nato a Rzeszów, calciatore mancato e pallavolista per scelta.

Le parole di Milosz Jan Wrobel

« Tutti i miei amici e coetanei praticavano il calcio, anche io ho iniziato tirando calci a un pallone, come tanti. Mio padre mi consigliò di provare con il volley. Lui è sempre stato un grande appassionato di pallavolo, e mi ha convinto puntando sul fatto che essere alto mi avrebbe potuto aiutare ad emergere. Ho cominciato, mi è piaciuto: e da lì è iniziato tutto ».

Milosz è arrivato a Cisterna a fine settembre, ha avuto tempo di lavorare con la squadra, si è integrato nel gruppo alla perfezione:

« Mi trovo benissimo qui. I compagni sono persone eccezionali, e così anche i membri dello staff. Si lavora bene e si impara tanto. C’è un ambiente sereno e ideale per fare sport ».

Wrobel ha iniziato il suo percorso nel mondo della pallavolo con l'Asseco Resovia Rzeszów.

« E’ stato il mio primo club, e sono rimasto lì per alcuni anni. Nella stagione 2022/23 a livello giovanile abbiamo conquistato la medaglia di bronzo nel campionato polacco Under 18. E nella stagione successiva ho fatto il salto: è stato fondamentale per me lavorare con la prima squadra sotto la guida di coach Giampaolo Medei; gli sono molto grato per avermi dato l'opportunità di giocare in PlusLiga, e sui campi più prestigiosi d’Europa, in Champions League e in CEV Cup ».

Nella stagione 2024-2025 ha conquistato un’altra medaglia (argento) a livello di team giovanile. La stagione scorsa l’ha giocata con l'MKS Będzin in PlusLiga. E ora Cisterna.

« La pallavolo polacca e quella italiana sono tra le migliori al mondo, lasciare il campionato polacco per quello italiano lo considero un passo importante in avanti per la mia carriera. Sono consapevole che mi aspetta una stagione impegnativa, e allo stesso tempo si bene che devo lavorare al massimo per migliorare. I miei sogni? Nella vita di farmi una famiglia e condurre una vita serena, nello sport fare bene col Cisterna Volley e poter giocare con la Nazionale polacca ».