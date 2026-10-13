Nik Mujanovic esclusivo: "Venire a Modena è stata una una scelta naturale"

MODENA - Nik Mujanovic è tornato. Dopo avere impressionato da giovanissimo - tre anni fa - con la maglia di Monza ed aver vinto parecchio in Francia e con la sua nazionale, la Slovenia, eccolo rientrare dalla porta principale, dal Tempio del volley, il PalaPanini che accoglie l’opposto maturato e cresciuto. Mujanovic è uno dei talenti più puri dell’ultima generazione di pallavolisti , che si sono messi in mostra di recente nel campionato europeo che è passato anche da Modena. «Al di là delle qualità tecniche e fisiche che sono evidenti, quello che ci ha impressionato di più di Nik è la mentalità», ha detto di lui il direttore sportivo Alberto Casadei. Introverso nella vita, in campo si trasforma in un leone: il carattere di Nik lo si è già visto nelle prime due uscite nel recente torneo di Montichiari, dove ha messo giù 16 palloni vincenti in semifinale e 18 in finale, numeri da grande per uno che deve fare dimenticare nel cuore dei tifosi gialloblù Paul Buchegger , l’austriaco migliore elemento di Modena nell’ultima stagione, approdato a Verona. Le prime uscite sono state positive in un gruppo giovane ma che promette di diventare un outsider di livello nella prossima Superlega, e proprio Mujanovic è una di quelle stelle nascenti scelte, in questo caso da Modena, per alzare il livello dell’interno movimento.

La sua avventura italiana ricomincia dall’Emilia più vera, con quali obiettivi?

«È stata una scelta naturale quella di Modena, quando mi si è profilata in estate non ci sono stati dubbi - ha detto l’opposto -. La nostra è una squadra molto giovane, ma che ha delle ottime individualità. Sono certo che saremo competitivi per la Superlega, un campionato difficile, dove giocano elementi straordinari che fanno parte della nazionale italiana e tanti giocatori che arrivano qui da tutto il mondo, come Semeniuk, Faure solo per citarne alcuni. Insomma, una bella sfida per il sottoscritto».

Come sta procedendo la sua intesa con il palleggiatore Tizi Oualou?

«È la prima volta che giochiamo insieme, lui parla molto con me e mi chiede dove e come voglio ricevere il pallone, stiamo lavorando in questi giorni per poter avere l’intesa migliore in campionato. Preciso una cosa: a me serve tempo, mi è sempre servito tempo per affinare l’intesa, con chiunque abbia giocato in ogni squadra, nei club e in Nazionale. Quindi posso dire che l’intesa è in corso di miglioramento, è già buona ma sono certo diventerà ottima nelle prossime settimane, peraltro Amir è molto forte».

Nel trofeo Astori Modena ha dimostrato di essere già a buon punto. E lei come si sente?

«Non è ancora possibile trarre delle conclusioni, basti pensare che con qualcuno giochiamo insieme dalla fine dell’estate, con altri da meno tempo, ci sono stati gli Europei e noi con la Slovenia siamo andati avanti quasi fino in fondo. Dobbiamo amalgamarci, ma vedo ottime cose. Sarebbe stupido pensare che già oggi tutto fosse perfetto, c’è il lavoro in palestra, ci sono le partite, sono convinto che saremo al top quando servirà, cioè all’inizio del campionato (che per Modena significa esordio nel derby del Brennero, contro Trento, ndr)».

La sua duttilità potrebbe convincere coach Tubertini a schierarla di banda, mettendo opposto Sil Meijs, il suo sostituto naturale...

«È possibile, e non ci sarebbero problemi. Nella mia carriera ho giocato in entrambi i ruoli e non ho problemi a cambiare, anche in corso d’opera: questa ipotesi mi troverebbe d’accordo. Gli equilibri li sceglie il coach, io mi adatto volentieri».

Modena l’ha scelta oltre che per le sue doti tecniche e fisiche (è alto 206 centimetri ndr) anche per il carattere. Crede sia stato giusto riporre tanta fiducia in lei?

«Me lo auguro e farò di tutto per ripagare questa considerazione. Sono giovane ed ho ancora molto da apprendere ma qui c’è tutto per farlo e di certo darò tutto me stesso in questa avventura. Non vedo l’ora di cominciare la stagione con le partite che contano».