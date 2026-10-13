Rana Verona e Adidas: le Three Stripes torneranno in SuperLega

Il brand tedesco torna a supportare il volley italiano

Un incontro che va oltre la semplice fornitura tecnica. Da una parte Adidas, un brand che ha attraversato generazioni, discipline e culture sportive diventando anche un riferimento globale di stile e sportswear; dall’altra Rana Verona, una realtà che negli ultimi anni ha costruito il proprio percorso sportivo e la propria identità attraverso una forte vocazione alla crescita, all’innovazione e alla contaminazione tra sport, spettacolo, comunicazione e territorio. La stagione 2026/27 segna così anche il grande ritorno di Adidas nella SuperLega, attraverso un progetto che riporta uno dei simboli più riconoscibili dello sport mondiale sui campi del massimo campionato italiano di pallavolo.

Giallo e blu per una riconoscibilità nel segno di Verona

La prima espressione di questo incontro è la nuova maglia gara di Rana Verona. Blu come colore dominante, giallo per le iconiche Three Stripes Adidas sulle spalle e per gli elementi che accompagnano il profilo della divisa: un design essenziale e immediatamente riconoscibile, nel quale l’identità cromatica del Club incontra uno dei codici estetici più celebri dello sportswear internazionale. Ma sono soprattutto i dettagli a trasformare la jersey in un racconto di identità e appartenenza. Sul petto compare la Scala, segno indissolubilmente legato a Verona, scelta per rinsaldare il rapporto diretto tra la squadra e la città: il simbolo di un legame e di un amore reciproco che il Club porta con sé ogni volta che scende in campo. Sul colletto trova invece spazio la scritta “NOIVERONA”. Due parole che sintetizzano la forza di un’unione: squadra, tifosi, città e territorio dentro una stessa identità. Non soltanto il nome di una squadra, quindi, ma l’affermazione di una comunità che si riconosce negli stessi colori. Sul petto trova posto anche la coccarda della Coppa Italia, conquistata nella scorsa stagione: il segno del primo grande trofeo della storia del Club, che entra nel design della nuova maglia come memoria della vittoria e, allo stesso tempo, come punto di partenza verso nuovi obiettivi. A completare la jersey è lo stemma ufficiale della SuperLega, elemento che identifica la divisa destinata ai giocatori e ne certifica la natura di Official Jersey: la stessa maglia che Rana Verona indosserà sul campo nel massimo campionato italiano. Quattro elementi che convivono con il linguaggio estetico Adidas e trasformano la maglia in qualcosa di più di un capo tecnico: la Scala racconta Verona, “NOIVERONA” la sua comunità, la coccarda la vittoria, il badge SuperLega il palcoscenico sul quale questa storia continua. Una jersey pensata per il campo, ma costruita anche come elemento di identità. Perché oggi la maglia di una squadra è anche un oggetto capace di vivere fuori dall’arena, mettendo in relazione performance, lifestyle e cultura contemporanea. È proprio in questa dimensione che l’incontro tra Adidas e Rana Verona assume una precisa connotazione fashion

Rana Verona Live Show, che spettacolo dalle montagne al lago

Per il suo debutto il Club ha scelto infatti di trasformare la presentazione della maglia in un racconto di Verona e del suo territorio. Un video ha attraversato idealmente l’intera provincia attraverso luoghi, persone, paesaggi e identità differenti: dalla città ai borghi, dalle montagne al lago. Un unico territorio rappresentato da un’unica maglia, ribadendo la vocazione di Rana Verona a essere espressione non soltanto della città, ma dell’intera provincia veronese. Lo svelamento al Rana Verona Live Show ha trasformato questo concetto in spettacolo. Il Corpo di Ballo della Fondazione Arena di Verona ha fatto il proprio ingresso indossando la nuova jersey Adidas ballando una coreografica inedita sulle note dell’Aida, creando al PalaMagis un incontro inedito tra sport, moda e una delle espressioni culturali più conosciute di Verona nel mondo. Al termine della performance sono stati gli stessi giocatori a entrare in scena, unendo idealmente due grandi discipline, la danza e la pallavolo: due ambiti apparentemente lontani, ma uniti dagli stessi valori di disciplina, resilienza e passione. Rok Možič e i compagni hanno ricevuto dalle ballerine la nuova maglia, indossando per la prima volta davanti al pubblico i colori con cui Rana Verona affronterà SuperLega, CEV Champions League e Supercoppa Italiana. La nuova divisa diventa così il primo segno visibile di una partnership che mette insieme due identità e due linguaggi: la cultura sportiva globale di Adidas e l’ambizione di Rana Verona di costruire, partendo dal campo, un brand sportivo sempre più contemporaneo e riconoscibile. La collaborazione tra Verona Volley e Adidas si estende ben oltre il campo da gioco, dando vita a una collezione completa che accompagna la società in ogni sua dimensione. Dall’abbigliamento tecnico dedicato alla prima squadra ai capi riservati allo staff, fino alle dotazioni per il Settore Giovanile, ogni elemento interpreta i valori e l’identità del Club, nel segno della qualità, dello stile e dell’innovazione che contraddistinguono il brand Adidas. Un progetto che coinvolge l’intera famiglia Verona Volley e che trova la sua naturale espressione anche nel merchandising ufficiale, pensato per permettere a tifosi e appassionati di indossare con orgoglio i colori di Rana Verona e sentirsi parte della squadra. Le Three Stripes tornano in SuperLega. E lo fanno sulle spalle di Rana Verona.