 Tutta la città al PalaMagis per Rana Verona: si alza il sipario sulla stagione 2026/2027

Duemilacinquecento persone al PalaMagis per dare il via alla nuova stagione di Rana Verona. Una presentazione che diventa spettacolo e una serata che riunisce sport, territorio, cultura e intrattenimento: il Rana Verona Live Show inaugura ufficialmente la stagione sportiva 2026/27 davanti al grande pubblico gialloblù. Una partecipazione straordinaria che racconta prima di tutto il legame sempre più forte tra Rana Verona e la sua gente. Famiglie, giovani, tifosi, partner e rappresentanti delle istituzioni hanno riempito il PalaMagis per un evento pensato per andare oltre la tradizionale presentazione della squadra e trasformare l’inizio della stagione in una grande festa aperta alla città.

Un PalaMagis da record: la grande festa che unisce Verona e la provincia

“Vedere oltre 2.500 persone entusiaste qui per iniziare insieme a noi una nuova stagione è significativo di ciò che Rana Verona è diventata nel panorama sportivo veronese e non solo, conquistando fiducia e tifosi giorno dopo giorno con umiltà, sacrifici ed impegno” ha dichiarato Stefano Fanini, Presidente di Verona Volley. “Non abbiamo voluto semplicemente presentare la nuova squadra bensì aprire le porte del nostro mondo alla città ed alla provincia. I ragazzi del settore giovanile, la Fanfara dei Bersaglieri, Adidas, Fondazione Arena, DAZN, la serie televisiva Mai Molar, i nostri partner e soprattutto il nostro meraviglioso pubblico raccontano e testimoniano un progetto che ormai vive ben oltre il campo da gioco ed i soli risultati sportivi. Rana Verona vuole rappresentare Verona e provincia, il suo territorio di eccellenza e la sua capacità di fare squadra tutti assieme per obiettivi comuni. Adesso arriva il momento di scendere in campo: ci aspetta una stagione molto impegnativa in varie competizioni e con la prima partecipazione europea nella storia di Verona in Champions League. Affronteremo ogni singola gara con ambizione, determinazione, responsabilità e con quella identità e cultura veronese del “mai mollare” che condividiamo profondamente con la nostra città e con famiglia Rana”. Da quel momento il PalaMagis è diventato il palcoscenico del nuovo Rana Verona. A guidare il Live Show i volti di DAZN Barbara Cirillo e Alessio De Giuseppe, in una serata condotta e trasmessa in diretta dalla piattaforma che accompagnerà, ancora una volta, il Club nel racconto della stagione.

Dalla Fanfara dei Bersaglieri all'Arena: lo spettacolo incontra lo sport

A dare il via allo show è stata proprio la più giovane del Club. Il settore giovanile di Rana Verona ha infatti aperto la serata in parata, accompagnato dalla Fanfara dei Bersaglieri, in un ingresso capace di unire simbolicamente il futuro della società ai valori di appartenenza, disciplina e gioco di squadra. Uno dei momenti più attesi è stato lo svelamento della nuova maglia gara firmata Adidas, attraverso un racconto che parte da Verona per abbracciare l’intera provincia: città e borghi, lago e montagne, luoghi e persone differenti uniti dalla stessa appartenenza. A rendere spettacolare il reveal è stato il Corpo di Ballo della Fondazione Arena di Verona, protagonista di una performance contemporanea sulle note della Marcia Trionfale dell’Aida, nella quale la nuova maglia, indossata dalle ballerine, è diventata parte integrante della coreografia inedita. Un incontro tra sport, danza e tradizione areniana per raccontare Verona attraverso un linguaggio nuovo. Poi il cuore sportivo della serata: la presentazione ufficiale del Rana Verona che affronterà la stagione 2026/27. Uno dopo l’altro, giocatori e staff hanno fatto il loro ingresso davanti al grande pubblico del PalaMagis, svelando il volto della squadra chiamata a rappresentare Verona nella nuova stagione. Guidata dal coach Fabio Soli e capitanata da Rok Možič, Rana Verona si prepara a una stagione che la vedrà impegnata su tre fronti: SuperLega, Supercoppa Italiana e per la prima volta in assoluto per il club, anche la CEV Champions League. Sport e spettacolo hanno poi lasciato spazio alla festa e alla convivialità. La serata, infatti, è proseguita all’insegna del gusto e dello stare insieme con il Lasagna Party offerto da Rana. Un momento conviviale che ha unito la città, la squadra e un’azienda come il Pastificio Rana, profondamente legata al territorio, trasformando il finale del Live Show in una grande festa collettiva che celebra la passione per lo sport e il piacere di sentirsi parte della stessa comunità.

Anteprima nazionale per "MAI MOLAR ": su DAZN torna il docu-reality del volley

Il PalaMagis si è trasformato in sala cinema con l’anteprima nazionale della seconda stagione di “MAI MOLAR”, la serie-evento su Rana Verona. Il pubblico del Live Show ha potuto assistere alla visione esclusiva del primo episodio del docu-reality dedicato alla pallavolo, che sarà disponibile gratuitamente e senza abbonamento su DAZN dal 17 ottobre. Dopo lo straordinario successo della prima stagione, che ha raccontato la rinascita della pallavolo veronese e la costruzione di una nuova identità, "MAI MOLAR" torna con il suo sguardo autentico dentro alla squadra e fuori dal campo. La nuova stagione della serie, nata da un’idea del title sponsor Rana, con la produzione di Diaviva, racconta il percorso agonistico 2025/26, dall’arrivo del coach Fabio Soli alla conquista della prima Coppa Italia, intrecciando le sfide sportive con la quotidianità dei giocatori. Le telecamere entrano nello spogliatoio e nella vita fuori dal palazzetto, svelando passioni, fragilità e legami che trasformano talenti e personalità diverse in una squadra. È questo il cuore della narrazione: imparare a fidarsi, affrontare il cambiamento e trovare negli altri la forza di ripartire. Perché essere una squadra non significa essere tutti uguali, ma mettere le proprie differenze al servizio di un obiettivo comune, crederci insieme fino all’ultimo e soprattutto, MAI MOLAR! I registi Michele Cardano e Francesco Bolognesi raccontano, con un linguaggio coinvolgente e accessibile anche a chi non segue la pallavolo, un’esperienza in cui ciascuno può riconoscersi, tra il desiderio di farcela e il bisogno di sentirsi parte di un gruppo.