Mercoledì si gioca la quarta giornata di Superlega

Al momento Perugia guida la classifica a quota 11 punti, con una partita in più rispetto al terzetto delle inseguitrici, appaiate a quota 9. Sulla scia dei Block Devils, infatti, viaggiano fianco a fianco Civitanova, Trento e Piacenza.

Alle 20.30 di domani, mercoledì 4 novembre, sono in calendario cinque incontri. Diretta Rai Sport per il big match tra Rana Verona, in serie positiva da due giornate, e Allianz Milano, che ha vinto solo un match tra i tre giocati. Doppia diretta DAZN nel quarto turno: l’imbattuta Cucine Lube Civitanova ospita la rediviva Valsa Group Modena, che domenica in casa contro Verona ha regalato ai tifosi del PalaPanini il primo successo stagionale, Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza, ancora a punteggio pieno come i marchigiani, si misurano nello scontro diretto. Diretta esclusiva su VBTV per Sir Susa Scai Perugia – Cisterna Volley, con i Block Devils che possono beneficiare del fattore campo e che finora hanno lasciato per strada un solo punto, a differenza di Cisterna, vittoriosa all’esordio contro Milano e poi caduta contro le big Trento e Piacenza. Telecamere di VBTV con diretta streaming anche per Acqua Sant’Anna Cuneo e Vero Volley Monza. Entrambi i team cercano il primo successo, ma i segnali più incoraggianti sono arrivati dai piemontesi, capaci di portare al tie-break sia Perugia in casa che Milano in trasferta, per poi mettere in seria difficoltà Civitanova nel match di domenica scorsa tra le mura amiche.

TUTTE LE SFIDE

Acqua Sant'Anna Cuneo - Vero Volley Monza

Ferma a quota 2 punti dopo tre sconfitte, nelle quali forse ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato per gioco e grinta, Acqua Sant’Anna Cuneo continua a inseguire la prima vittoria stagionale. Dopo i tie-break persi contro Perugia in casa e contro Milano in Lombardia, domenica è arrivato un piccolo passo indietro contro Civitanova, ma i piemontesi sono caduti a testa alta. A Cuneo si presenta una Vero Volley Monza ancora ferma a zero punti: la sconfitta patita all’esordio in Friuli è stata seguita dalle battute d’arresto interne contro Verona in quattro set e contro Perugia con il massimo scarto. La situazione delle due avversarie alla vigilia del match è di un successo a testa nella massima serie, mentre gli ex del match, Leandro Mosca e Nicolò Volpe, vestono entrambi la maglia cuneese e hanno trascorsi in Brianza. Da una parte Lorenzo Codarin cerca il 200° ace in carriera, dall’altra Jacopo Massari ha la possibilità di siglare il 100° muro vincente della sua carriera.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Acqua Sant'Anna Cuneo, 1 successo Vero Volley Monza

EX: Leandro Mosca a Monza nel 2024/25, 2025/26; Nicolò Volpe a Monza nel 2021/22

Leandro Mosca (Acqua Sant'Anna Cuneo)- « La cosa che mi è rimasta di più dopo queste prime uscite è una gran fame di vincere: siamo andati vicinissimi al successo più di una volta e c'è la sensazione che ci mancasse solo quel piccolo sforzo in più per conquistare la vittoria. Domani affronteremo Monza ed è un'occasione importante per far vedere la nostra vera pallavolo e portare a casa il miglior risultato possibile. Per me è una partita molto particolare. Conosco quasi tutta la squadra e la maggior parte di loro li ho visti crescere. Monza è una formazione piena di giovani molto forti che giocano bene e non hanno nulla da invidiare a nessuno; per questo non li sottovaluto affatto e so che domani sarà una vera e propria battaglia ».

Zhasmin Velichkov (Vero Volley Monza)- « Abbiamo affrontato partite davvero difficili contro due delle migliori squadre attualmente in Italia e una partita molto impegnativa contro Prata di Pordenone, ma non vediamo l'ora di tornare a vincere. La gara contro Cuneo sarà difficile, soprattutto perché giocheremo in trasferta, davanti al loro pubblico. Spero però che riusciremo ad affrontarla con la mente lucida e a esprimere la nostra migliore pallavolo. Dopo tre sconfitte consecutive cercheremo di invertire la rotta giocando di squadra e restando uniti ».

Cucine Lube Civitanova - Valsa Group Modena

Il “classico” n. 114 mette di fronte Cucine Lube Civitanova e Valsa Group Modena, rivali ricche di ottimi battitori e a caccia di punti pesanti. I marchigiani, avanti nei precedenti con 65 vittorie contro le 48 degli emiliani, hanno perso gli ultimi tre confronti diretti e non superano i modenesi in campionato dal novembre 2024. Un digiuno che il Club biancorosso vuole interrompere nel confronto infrasettimanale e che gli ospiti vogliono invece prolungare. I padroni di casa si presentano a punteggio pieno grazie a tre successi da tre punti, di cui due ottenuti su campi complicati come Verona e Cuneo e uno in casa con Padova, mentre Valsa Group, dopo le cadute in tre set contro avversarie di alto rango come Trento e Piacenza, domenica ha ottenuto un successo rigenerante in quattro set contro Verona. L’unico ex non è in campo, ma in panchina: si tratta di coach Giampaolo Medei, che nel 2011/12 è stato secondo allenatore dei gialli. Da una parte Alex Nikolov è a 26 attacchi vincenti dai 1.000 nelle Regular Season, dall’altra Thomas Jaeschke è a 3 ace dai 100 in SuperLega.

PRECEDENTI: 113 (65 successi Cucine Lube Civitanova, 48 successi Valsa Group Modena)

EX: Allenatori: Giampaolo Medei a Modena nel 2011/12

Giampaolo Medei ( Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Modena è una squadra con un buon potenziale e mi aspetto che cresca sensibilmente durante la stagione. I prossimi avversari non hanno particolari punti deboli e questo li rende molto pericolosi perché possono metterci in difficoltà. Ho la certezza che quella di mercoledì in casa sarà una sfida tosta. Sul piano della tecnica dovremo essere più precisi rispetto alla prova di Cuneo in cui abbiamo preso i tre punti grazie a carattere e temperamento. Vogliamo crescere a livello di continuità e giocare da Lube all'Eurosuole Forum, anche perché il nostro è un buon inizio di torneo, ma è solo l'inizio. Dobbiamo consolidare il gioco partita dopo partita! ».

Nik Mujanovic (Valsa Group Modena)- « Contro Cucine Lube Civitanova mi aspetto una sfida non semplice contro una squadra forte a muro, ma non solo. Proveremo ad imporre il nostro gioco con coraggio e determinazione, ripartendo dalla bella e importante vittoria ottenuta domenica al PalaPanini con Verona ».

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza

In un turno ricco di big match, anche il 30° incrocio tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza va registrato alla voce delle sfide di cartello. Nonostante il fattore campo e il vantaggio nei precedenti dei dolomitici, avanti con 22 successi a 7, la sfida di mercoledì si preannuncia apertissima. Le due squadre sono fin qui imbattute in campionato e hanno fatto razzia dei punti disponibili. La formazione gialloblù non ha ancora concesso set e si è tolta la soddisfazione di conquistare la posta piena al PalaPanini, prima di battere Cisterna in casa e di dare il benvenuto a Tinet Prata di Pordenone al PalaCrisafulli in SuperLega. Gli avversari biancorossi, invece, hanno espugnato con una vittoria lampo la Kioene Arena, prima di superare Modena con il massimo scarto e passare in quattro set a Cisterna di Latina. Sono tre gli ex trentini del match, il centrale Gianluca Galassi, il libero Domenico Pace e l’allenatore Dante Boninfante. Da una parte Riccardo Sbertoli è a 2 muri dai 300 in SuperLega, mentre Theo Faure è a 17 punti dai 1.500 in SuperLega, dall’altra Alessandro Bovolenta, bomber dell’ultimo match, è a 10 punti dai 1.500 nelle Regular Season.

PRECEDENTI: 29 (22 successi Itas Trentino, 7 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Gianluca Galassi a Trento nel 2014/15; Domenico Pace a Trento nel 2022/23, 2023/24 - Allenatori: Dante Boninfante a Trento nel 2017/18, 2018/19, 2019/20

Marcelo Mendez (Allenatore Itas Trentino)- « Il campionato è appena iniziato ma è sicuro che partite come queste sono molto attese e possono significare tanto nel nostro percorso in Regular Season. Piacenza sino ad ora non ha sbagliato un colpo e ha confermato di avere una rosa profonda e di qualità; ci attende un compito difficilissimo, ma credo che per ogni giocatore e per ogni allenatore siano queste le partite più belle da vivere; noi avremo la fortuna di giocarne due in casa nel giro di pochi giorni e cercheremo di sfruttare al massimo il fattore campo, ben sapendo che per ottenere un risultato positivo bisogna soprattutto giocare bene a pallavolo ».

Dragan Travica (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Veniamo da una vittoria importante a Cisterna, una trasferta sempre difficile, una squadra che ha dimostrato un’altra volta di essere in salute, noi non siamo stati brillanti e lucidi come nelle prime due uscite però sapevamo che sarebbe stato complicato e siamo stati bravi ad essere cinici e portare a casa il risultato pieno. Ora la questione è cercare di recuperare le forze, a livello mentale quella con Cisterna è stata una partita dispendiosa e mercoledì ci attende una partita molto tosta, Trento è una squadra di primissimo livello, giocano in casa, sarà per noi un grande test. Cercheremo di capire un’altra volta se abbiamo diminuito quel gap dalle squadre top del campionato che avevamo lo scorso anno, se ci siamo avvicinati a un livello alto alto. Trento è una squadra eccellente con grandi interpreti sia a livello individuale che di squadra, noi abbiamo voglia di dimostrare di essere lì accanto a loro ».

Sir Susa Scai Perugia - Cisterna Volley

Quattro vittorie in quattro incontri disputati quest’anno per Sir Susa Scai Perugia, anticipo dell’11° turno compreso. Mercoledì i Block Devils tornano in campo al Pala Barton Energy per affrontare Cisterna Volley, sconfitta nei sei precedenti. Il team Campione d’Italia vuole dare continuità a un percorso nel quale ha lasciato per strada un solo punto, all’esordio sul campo di Cuneo. Al Pala Barton Energy si presenta una rivale dalle grandi potenzialità, ma in parte limitata da un calendario complicato. Dopo un esordio memorabile in casa contro Milano, la formazione pontina ha lottato quasi alla pari a Trento e sul proprio campo contro Piacenza, ma è rimasta a mani vuote. La crescita di Giulio Magalini, la qualità dell’ex bianconero Filippo Lanza e l’impatto di Shikun Peng rendono il team di Daniele Morato una mina vagante nella massima serie. I tre punti conquistati finora stanno stretti al gruppo laziale, chiamato ora a un’impresa contro la Sir, squadra che può contare su una delle diagonali più forti al mondo. Simone Giannelli e Ferre Reggers (15 attacchi vincenti ai 1.000 nelle Regular Season) finora hanno tenuto alto e costante il livello. Da una parte Sebastian Solé sogna di diventare il sesto miglior marcatore della Sir mentre Giovanni Sanguinetti insegue i 1.000 punti in SuperLega, dall’altra Daniele Mazzone è a 5 muri dai 600 nelle Regular Season.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Filippo Lanza a Perugia nel 2018/19, 2019/20, 2020/21

Angelo Lorenzetti ( Allenatore Sir Susa Scai Perugia)- « Cisterna è una squadra che sta giocando bene, con un cambio-palla molto lineare, molto efficace sia con palla buona che con palla negativa e quindi probabilmente sarà una partita diversa da quella che abbiamo giocato sabato a Monza, però noi dobbiamo andarci con la mentalità giusta e so che lo faremo, indipendentemente da chi giocherà perché certi concetti sono qualcosa da vivere insieme, vivere tutti e rendere materia in campo perché poi più si va avanti e più le partite contano ».

Giulio Magalini (Cisterna Volley)- « Anche se abbiamo perso le ultime due partite, in entrambe le occasioni siamo andati bene: sia a Trento sia contro Piacenza siamo sempre stati all'altezza dell'avversario, e sappiamo di che squadre stiamo parlando. Ora c'è Perugia, un'altra sfida dall'altissimo coefficiente di difficoltà, a chiusura di un trittico molto impegnativo. Conosciamo la forza di Perugia, è inutile parlare di quello che rappresenta la sfida di mercoledì. Noi non abbiamo nulla da perdere, stiamo giocando una buona pallavolo, siamo un buon gruppo, dovremo giocare una gara perfetta per rendergli la vita più difficile possibile ».

Rana Verona - Allianz Milano

Al Pala Magis si ritrovano due squadre in cerca di continuità, Rana Verona e Allianz Milano. Si tratta della sfida numero 39 tra i due Club, con gli scaligeri avanti nei precedenti per 24 vittorie a 14. Nella classifica stagionale, però, sono davanti i meneghini, saliti a quota 5 punti grazie a due affermazioni casalinghe consecutive contro Cuneo e Padova, dopo l’esordio complicato a Cisterna. Privi del palleggiatore statunitense Micah Christenson, i veneti hanno messo in campo tanta forza di volontà, ma l’unica vittoria su tre match giocati ottenuta in Brianza nel 2° turno. Prima e dopo sono arrivati due stop, in casa contro Civitanova e al PalaPanini di Modena. Sono tre gli ex dell’Allianz, due in campo e uno in panchina. Matteo Staforini e Marco Vitelli hanno trascorsi nel Club ambrosiano proprio come il secondo allenatore, Matteo De Cecco. Da una parte Leonardo Scanferla è alla presenza n. 200 nelle Regular Season, mentre Francesco Sani insegue il punto n. 500 con Verona in SuperLega e ad Aidan Zingel mancano 11 attacchi vincenti al record dei 1.500 in SuperLega. Sul fronte lombardo Georgi Tatarov è a 15 punti dai 500 in SuperLega.

PRECEDENTI: 38 (24 successi Rana Verona, 14 successi Allianz Milano)

EX: Matteo Staforini a Milano nel 2020/21, 2021/22, 2024/25, 2025/26; Marco Vitelli a Milano nel 2022/23, 2023/24 - Allenatori: Matteo De Cecco a Milano nel 2017/18, 2018/19

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Siamo tutti concentrati sul risultato. È importante, però, essere consapevoli che la scorsa settimana siamo riusciti ad alzare il livello degli allenamenti, ma questo non si è tradotto in una prestazione all’altezza delle nostre aspettative a Modena. Avremo bisogno di essere efficaci nel cambio palla e, soprattutto, di dare continuità al lavoro che stiamo portando avanti con intensità sulla battuta. In particolare, nei momenti in cui il nostro attacco deve avere pazienza, sarà fondamentale trovare aggressività e continuità al servizio, per costringere il palleggiatore avversario a giocare lontano da rete e permetterci di lavorare meglio su muro-difesa ».

Guillermo Falasca ( Allenatore Allianz Milano)- « Come ho detto fin dall’inizio, siamo una squadra che ha tanto potenziale, ma dobbiamo avere pazienza. Abbiamo tanti ragazzi giovani e il nostro percorso di crescita richiede tempo. Andiamo a Verona, sul campo di una delle squadre più attrezzate della SuperLega, che nella scorsa stagione ha vinto la Coppa Italia, con l’obiettivo di fare la nostra migliore prestazione possibile. Sappiamo che ci aspetta una partita molto difficile e dobbiamo essere realisti, ma se riusciremo a esprimere il nostro potenziale potrà essere una gara combattuta e tirata. Naturalmente vogliamo vincere, come tutti, ma in questo momento è fondamentale soprattutto guardare alla crescita della squadra. Nel lungo periodo non conta soltanto il risultato della singola partita, ma la capacità di continuare a migliorare, seguendo una traiettoria di crescita costante ».

Pallavolo Padova - Tinet Prata di Pordenone

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Alessandro Toscani a Padova nel 2024/25, 2025/26 - Allenatori: Jacopo Cuttini a Prata nel 2019/20

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI ANDATA

Mercoledì 4 novembre 2026, ore 20.30

Acqua Sant’Anna Cuneo – Vero Volley Monza Arbitri: Lot Dominga, Giardini Massimiliano

Mercoledì 4 novembre 2026, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena Arbitri: Pozzato Andrea, Carcione Vincenzo

Mercoledì 4 novembre 2026, ore 20.30

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Piana Rossella, Puecher Andrea

Mercoledì 4 novembre 2026, ore 20.30

Sir Susa Scai Perugia – Cisterna Volley Arbitri: Santoro Angelo, Curto Giuseppe

Mercoledì 4 novembre 2026, ore 20.30

Rana Verona – Allianz Milano Arbitri: Zavater Marco, Goitre Mauro

Mercoledì 16 novembre 2026, ore 20.30

Pallavolo Padova-Tinet Prata di Pordenone

LA CLASSIFICA

Sir Susa Scai Perugia 11, Itas Trentino 9, Gas Sales Bluenergy Piacenza 9, Cucine Lube Civitanova 9, Allianz Milano 5, Cisterna Volley 3, Rana Verona 3, Valsa Group Modena 3, Tinet Prata di Pordenone 3, Acqua Sant’Anna Cuneo 2, Vero Volley Monza 0, Pallavolo Padova 0.

Un incontro in più: Sir Susa Scai Perugia e Pallavolo Padova.