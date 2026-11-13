Volley Mercato: Denys Veletskyi è un nuovo giocatore di Verona
Il centrale ucraino, classe 2000, sarà a disposizione di coach Soli fino al termine della stagione. Giocatore della nazionale del suo paese proviene dall' SC Prometey Dnipro
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VERONA- La Rana Verona ha ingaggiato Denys Veletskyi, centrale ucraino classe 2000, che entra a far parte del roster di Fabio Soli per la stagione 2026/27. Giocatore della Nazionale ucraina, nel corso della sua carriera Veletskyi ha vestito le maglie di Lokomotiv Kharkiv, Novator e Fino Kaposvár, prima di tornare in patria e proseguire il proprio percorso con VC Reshetylivka e SC Prometey Dnipro.
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