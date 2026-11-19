ROMA - Sull’onda del successo della 31ª Del Monte® Supercoppa SuperLega , che al PalaRaschi di Parma ha regalato spettacolo, eccezionali numeri televisivi e il tutto esaurito, con la vittoria finale di Sir Susa Scai Perugia, il campionato di SuperLega Credem Banca torna protagonista. In programma venerdì 20 e domenica 22 novembre il 6° turno di Regular Season.

L’imbattuta Perugia, reduce dalla conquista in rimonta del primo trofeo stagionale, guida la classifica con 16 punti, una partita giocata in più e una lunghezza di vantaggio su Civitanova. I marchigiani tallonano i Block Devils a quota 15 e hanno messo in difficoltà gli umbri nella Finale di Del Monte® Supercoppa sfiorando il colpaccio. Al momento le uniche squadre in scia sono Piacenza (13) e Trento (12).

Il turno, interamente in diretta su VBTV, propone anche due dirette su Rai Sport e due su DAZN. Sesta giornata al via con l’anticipo di venerdì 20 novembre, alle 20.45 con diretta Rai Sport, tra Acqua Sant’Anna Cuneo, a caccia della prima vittoria stagionale, e Rana Verona, che dopo l’uscita di scena nella Semifinale di Del Monte® Supercoppa SuperLega vuole ritrovare il suo gioco in attesa di svuotare l’infermeria. Il turno si completa con le cinque partite di domenica 22 novembre. Per Allianz Milano l’obiettivo è rilanciarsi in casa, ma all’Allianz Cloud si presenta alle 17.00 un’Itas Trentino sempre a punti nella stagione regolare e capace di creare problemi a Perugia nella Semifinale di Del Monte® Supercoppa SuperLega. Tre le sfide alle 18.00. Il big match tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Susa Scai Perugia è esteso al piccolo schermo con la diretta su Rai Sport. In esclusiva su VBTV Cucine Lube Civitanova – Tinet Prata di Pordenone, con i marchigiani che vogliono riscattarsi dopo aver sfiorato la conquista della Del Monte® Supercoppa e i friulani che devono rialzarsi dopo la battuta d’arresto in Veneto, ma anche Pallavolo Padova – Vero Volley Monza, match in cui i patavini vogliono dare continuità al successo ottenuto nel recupero del 4° turno di campionato e i brianzoli cercano il colpaccio per abbandonare l’ultima posizione. A chiudere il weekend nella partita delle 19.00 sono Valsa Group Modena e Cisterna Volley al PalaPanini con diretta su DAZN: i padroni di casa lottano con tre squadre nel gruppo a 6 punti, mentre i pontini sono fermi a quota 3 e con un’impresa potrebbero agganciare proprio gli emiliani.

TUTTE LE SFIDE

Acqua Sant'Anna Cuneo - Rana Verona

Nonostante i tre punti conquistati vendendo cara la pelle al tie-break in più occasioni, Acqua Sant’Anna Cuneo è fin qui l’unica squadra che non ha ancora vinto una partita, statistica che vogliono cancellare già da questo turno. I piemontesi intendono sfruttare il fattore campo e le possibili fragilità di una Rana Verona che di punti ne ha 5, ma è stata penalizzata dalle indisponibilità di atleti fondamentali. L'ultima assenza in ordine di tempo è stata quella di Rok Mozic, costretto a saltare la Semifinale di Del Monte® Supercoppa per problemi di natura influenzale. Nei due precedenti il team di casa non ha mai battuto gli scaligeri, ma la posta in palio è importante ed entrambe le squadre sono pronte a dare tutto. Tre gli ex: da una parte Manuel Coscione e Leandro Mosca (12 punti ai 500 in SuperLega), dall’altra Matteo Staforini. Tra i padroni di casa Nathan Feral è a 16 attacchi vincenti dai 100 stagionali e Lorenzo Codarin cerca l’ace n. 200 in carriera. Tra gli ospiti Aidan Zingel è a 9 attacchi vincenti dai 1.500 in SuperLega e Simone Anzani si avvicina a quota 2.500 punti in SuperLega.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Rana Verona)

EX: Manuel Coscione a Verona nel 2014/15; Leandro Mosca a Verona nel 2022/23, 2023/24; Matteo Staforini a Cuneo nel 2023/24

Ethan Champlin (Acqua Sant'Anna Cuneo)- « Ci aspettiamo una sfida davvero interessante. Loro non stanno giocando al livello di cui sappiamo essere capaci, ma hanno un grande potenziale per diventare una delle migliori squadre del campionato. Personalmente, credo che ci piaccia molto affrontare incontri di questo tipo, in cui possiamo metterci alla prova contro un avversario di alto valore. Il passato è alle spalle, quindi vogliamo scendere in campo al massimo delle nostre possibilità in questa prossima partita. Questa settimana ci siamo concentrati sul nostro modo di giocare a pallavolo, puntando a esprimere maggiore energia e più spirito combattivo. Speriamo di dimostrarlo a tutti venerdì sera ».

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Ci aspetta una partita complicata, su un campo molto caldo, contro un avversario che ha la nostra stessa fame di punti. Dovremo affrontare Cuneo mettendo in campo il meglio di noi stessi, con la convinzione di poter fare bene. Ma la convinzione, da sola, non basta: dobbiamo trasformare le parole in fatti, attraverso una pallavolo di qualità, determinazione e concretezza ».

Allianz Milano - Itas Trentino

A pochi giorni dalla sfida numero 33 tra Allianz Milano e Itas Trentino, solo in 6 occasioni i meneghini hanno superato la formazione dolomitica, le ultime due volte nelle gare interne della Finale dei Play Off 5° Posto 2023/24. I padroni di casa hanno 6 punti in classifica e vogliono cambiare ritmo in campionato dopo le sconfitte a Verona e in casa con Civitanova, mentre la squadra gialloblù è sempre andata a punti nella stagione regolare, ma ha perso al tie-break contro Perugia nel quinto turno ed è stata eliminata dai Block Devils in Semifinale di Supercoppa. La formazione trentina si presenta all’Allianz Cloud con tre ex ambrosiani: Elia Bossi (6 punti ai 1.000 in SuperLega), Riccardo Sbertoli (1 muro ai 300 in SuperLega) e Nicola Zonta. Nel gruppo lombardo Basil Dermaux è a 1 punto dai 100 nella Regular Season 2026/27, mentre Georgi Tatarov è a 14 punti dai 500 in SuperLega. Tra gli ospiti Theo Faure è a 3 punti dai 100 stagionali e a 17 punti dai 100 nella Regular Season 2026/27, Alessandro Michieletto è a 10 sigilli dai 100 stagionali, Daniele Lavia è a 16 punti dai 2.500 in SuperLega.

PRECEDENTI: 32 (6 successi Allianz Milano, 26 successi Itas Trentino)

EX: Elia Bossi a Milano nel 2018/19; Riccardo Sbertoli a Milano nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21; Nicola Zonta a Milano nel 2023/24, 2024/25

Seppe Rotty (Allianz Milano)- « In vista della sfida contro Trento, stiamo lavorando con grande impegno in palestra per prepararci al meglio. Sappiamo di affrontare una squadra di grande valore, ma vogliamo concentrarci soprattutto su noi stessi, cercando di esprimere il nostro miglior gioco e di trovare maggiore continuità in campo. Stiamo crescendo giorno dopo giorno e l'obiettivo è mettere in pratica i progressi fatti, scendere in campo con determinazione e rendere la partita il più difficile possibile per i nostri avversari. Siamo consapevoli che servirà una prestazione di alto livello, ma faremo tutto il possibile per giocarcela fino in fondo ».

Theo Faure (Itas Trentino)- « Domenica a Milano ci attende una partita sicuramente complicata, perché giocare bene all’Allianz Cloud non è mai facile; a maggior ragione dobbiamo arrivarci carichi di fiducia e positività per riprendere subito la nostra corsa in campionato ».

Pallavolo Padova - Vero Volley Monza

Sensazioni opposte prima dello scontro diretto per Pallavolo Padova e Vero Volley Monza dopo i cinque turni iniziali di campionato. I patavini si sono sbloccati conquistando 6 punti negli ultimi due incontri, andati in scena a Cisterna di Latina e lunedì alla Kioene Arena con Prata di Pordenone per il recupero della 4ª giornata, mentre la squadra brianzola non è riuscita a dare continuità ai 2 punti presi a Cuneo, gli unici della propria classifica nel torneo in corso, e viene dalla sconfitta interna con Modena. La formazione ospite può cercare appigli anche nella storia, visto che ha vinto 21 dei 35 incroci con il team veneto contro i 14 successi degli avversari. Vari record alla portata per entrambe le formazioni. Da una parte Mattia Orioli cerca i primi 500 punti in SuperLega ed è a 5 ace dai 100 in carriera, dall’altra Diego Frascio si avvicina ai 100 punti nella Regular Season 2026/27, mentre il prossimo muro vincente di Jacopo Massari vale come il 100° in carriera.

PRECEDENTI: 35 (14 successi Pallavolo Padova, 21 successi Vero Volley Monza)

EX: Nessuno

Amir Mohammad Golzadeh (Pallavolo Padova)- « La prossima partita sarà contro Monza, che è una squadra giovane, molto motivata e competitiva. Non sarà una gara semplice, anche se a dire il vero in questo campionato non esistono partite facili! Noi stiamo lavorando al massimo in palestra per arrivare pronti a domenica. Giocare in casa, alla Kioene Arena, ci dà sicuramente una spinta in più, insieme ai nostri tifosi faremo di tutto per accendere il palazzetto! ».

Hryhorii Khotsevitch (Vero Volley Monza)- « Per noi sarà una partita molto importante in chiave classifica, ci stiamo preparando molto bene e approcceremo al match con l'obiettivo di mettere in campo il nostro miglior gioco. Padova arriva da due vittorie consecutive e sicuramente darà il massimo per allungare la striscia positiva. Dovremo essere bravi al servizio, così come in ricezione. Coraggio e voglia di non mollare mai durante l'incontro saranno fondamentali ».

Cucine Lube Civitanova - Tinet Prata di Pordenone

In arrivo la sfida inedita tra i vicecampioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova e la neopromossa Tinet Prata di Pordenone. All’Eurosuole Forum tornano da rivali due ex al centro: Wout D’Heer e Jacopo Larizza. Nel campionato in corso la formazione marchigiana non ha sbagliato un colpo e ha raccolto tutti e 15 i punti disponibili, vincendo anche sul campo di Milano nel quinto turno, in modo autoritario. La squadra ospite ha già conquistato 6 punti dimostrando di poter lottare con profitto nella categoria. Entrambe le squadre hanno voglia di rivalsa. Alla Final Four di Del Monte® Supercoppa SuperLega i cucinieri hanno macchiato quello che poteva essere un weekend perfetto inceppandosi in Finale contro Perugia e sprecando sia il vantaggio di due set sia un margine di cinque punti nel cuore del terzo parziale; lunedì il Club friulano ha giocato le sue carte a Padova, lottando con grinta nei tre parziali disputati, senza però portare via punti. Alex Nikolov è a 2 punti dai 100 nella Regular Season 2026/27, Eric Loeppky è a 2 punti dai 1.500 nelle Regular Season e Francesco Bisotto timbra la 200ª presenza in carriera. Tra gli ospiti Jernej Terpin vuole raggiungere quota 1.500 punti con la maglia del Club friulano.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Wout D'Heer a Lube nel 2025/26; Jacopo Larizza a Lube nel 2016/17, 2020/21, 2023/24

Eric Loeppky (Cucine Lube Civitanova)- « Sono ancora un po' triste e amareggiato per l'epilogo della Finale di Supercoppa, ma è il momento di voltare pagina perché chi gioca nella Lube deve guardare sempre avanti. Così come i miei compagni, ho voglia di proseguire la striscia di successi in campionato. Possiamo farlo in casa davanti ai nostri tifosi, senza però sottovalutare gli avversari. Tutte le gare presentano insidie e una neopromossa che conquista 6 punti nelle prime giornate di SuperLega merita grande rispetto ».

Alessandro Toscani (Tinet Prata di Pordenone)- « A Padova ho vissuto due bellissimi anni ed è stato emozionante tornarci da ex. Potevamo sicuramente fare meglio ma ho avuto sensazioni positive. Ci aspettiamo una partita complicata contro una squadra fortissima che vuole portare a casa trofei. L'approccio giusto sarà quello che ci permetterà di giocare punto per punto. Non sarà facile, ma tutto partirà dalla tenuta della nostra ricezione perchè la Lube può contare su una batteria di battitori veramente eccezionale. Una volta che terremo botta in ricezione sarà fondamentale giocare focalizzati al massimo anche negli altri fondamentali ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Sir Susa Scai Perugia

Il big match della giornata è la sfida al PalaBancaSport tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Susa Scai Perugia, che si è confermata sul tetto d’Italia dimostrando grande resilienza nella due giorni della Del Monte® Supercoppa SuperLega, trovando l’ottavo successo nella competizione. Nei 22 precedenti, Piacenza ha avuto la meglio in sole due occasioni sugli umbri, ma nella stagione in corso la squadra piacentina è andata sempre a punti e ha dimostrato di poter competere ad altissimi livelli, come testimoniano la terza posizione solitaria in classifica e il fatto che l’unica sconfitta sia arrivata a Trento al tie-break. I Block Devils, invece, sono ancora imbattuti e, anche nei match più complicati, come l’esordio a Cuneo, la sfida a Trento e la Finale di Supercoppa a Parma con Civitanova, in un modo o nell’altro sono sempre riusciti a riprendere il filo del gioco nei momenti decisivi e a conquistare l’ultimo pallone. In campo si confronteranno tre ex: da una parte figurano Gianluca Galassi e Dragan Travica, dall’altra Luca Loreti, che affronta il suo primo anno in maglia Sir dopo il biennio in Emilia. Tra i padroni di casa l’opposto Alessandro Bovolenta è a 23 punti dai 100 nella Regular Season 2026/27, mentre José Miguel Gutierrez è a 20 attacchi vincenti dai 1.000 in SuperLega. Tra gli ospiti Ferre Reggers è a 10 punti dai 100 nella Regular Season 2026/27, Simone Giannelli è a 5 muri dai 600 in SuperLega e Sebastian Solé, che con un punto diventerà il sesto miglior marcatore della storia della Sir in solitaria, si avvicina a quota 3.000 punti in SuperLega.

PRECEDENTI: 22 (2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 20 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Gianluca Galassi a Perugia nel 2018/19; Dragan Travica a Perugia nel 2020/21, 2021/22; Luca Loreti a Piacenza nel 2024/25, 2025/26

Dante Boninfante (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « La forza di Perugia è sotto gli occhi di tutti, l’ultima performance in Supercoppa ne è la dimostrazione più ampia. Ci attende una partita di altissimo livello, affronteremo la gara con grande umiltà e la curiosità di vedere a che punto siamo contro una, se non la, formazione più forte d’Europa. Dovremo avere tanta continuità di rendimento e la capacità di esprimere il nostro miglior volley per tutta la durata dell'incontro con fiducia nelle nostre qualità. Stiamo lavorando bene in settimana concentrandoci sugli aspetti che possono permetterci di essere competitivi contro un avversario di questo valore, giochiamo davanti al nostro pubblico e questo potrà darci una spinta in più. Dovremo essere bravi a gestire i momenti importanti del match e a rimanere lucidi nei passaggi decisivi ».

Valsa Group Modena - Cisterna Volley

Da non perdere anche l’atteso posticipo del PalaPanini tra Valsa Group Modena e Cisterna Volley, squadre che si sono confrontate già 8 volte in Serie A, con gli emiliani in vantaggio per 5 vittorie a 3 nei precedenti. Dopo gli alti e bassi di inizio stagione, i canarini sono saliti a 6 punti in classifica grazie al 3-0 corsaro del 5° turno in Brianza e sono carichi per il passaggio del turno in CEV Cup firmato davanti ai propri tifosi martedì, mentre la formazione pontina è ancora ferma ai 3 punti conquistati in casa nel primo turno contro Milano ed è reduce dallo stop interno contro Padova. La squadra di casa cerca continuità, mentre quella ospite, che ritrova da rivali Filippo Federici (presenza numero 200 nelle Regular Season) e Daniele Mazzone (3 muri vincenti ai 600 nelle Regular Season), vuole firmare una vittoria per ritrovare fiducia e raggiungere proprio Modena in classifica. Tra i padroni di casa il centrale Gabriele Di Martino ha in serbo il 100° attacco vincente della sua carriera e lo schiacciatore Thomas Jaeschke è a 2 ace dai 100 in SuperLega.

PRECEDENTI: 8 (5 successi Valsa Group Modena, 3 successi Cisterna Volley)

EX: Filippo Federici a Modena nel 2023/24, 2024/25, 2025/26; Daniele Mazzone a Modena nel 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

Luca Porro (Valsa Group Modena)- « Affronteremo Cisterna con la stessa energia e positività che portiamo ogni giorno in palestra. Sarà un avversario tosto, una squadra giovane ma con individualità importanti, che unisce talento e spensieratezza all'esperienza. Dovremo cercare fin da subito di imporre il nostro gioco e sfruttare il fattore campo del PalaPanini per conquistare punti importanti ».

Filippo Federici (Cisterna Volley)- « Sappiamo che Modena ha bravi giocatori e può contare su tanti punti di forza, ma la cosa fondamentale sarà pensare alla nostra prestazione, cercando di fare la miglior partita possibile. Sono stato tre anni a Modena, una tappa importante della mia carriera: voglio che Cisterna lo sia ancora di più. Non so che effetto mi farà entrare da avversario al PalaPanini, ma una volta dentro so bene che la mia testa sarà concentrata sulla partita, con un unico obiettivo: giocare una grande gara ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6a DI ANDATA

Venerdì 20 novembre 2026, ore 20.45

Acqua Sant’Anna Cuneo – Rana Verona Arbitri: Canessa Maurizio, Puecher Andrea

Domenica 22 novembre 2026, ore 17.00

Allianz Milano – Itas Trentino Arbitri: Salvati Serena, Curto Giuseppe

Domenica 22 novembre 2026, ore 18.00

Pallavolo Padova – Vero Volley Monza Arbitri: Brancati Rocco, Luciani Ubaldo

Domenica 22 novembre 2026, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Clemente Andrea, Pozzato Andrea

Domenica 22 novembre 2026, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Susa Scai Perugia Arbitri: Giardini Massimiliano, Cavalieri Alessandro Pietro (

Domenica 22 novembre 2026, ore 19.00

Valsa Group Modena – Cisterna Volley Arbitri: Serafin Denis, Vagni Ilaria

LA CLASSIFICA

Sir Susa Scai Perugia 16, Cucine Lube Civitanova 15, Gas Sales Bluenergy Piacenza 13, Itas Trentino 12, Allianz Milano 6, Valsa Group Modena 6, Tinet Prata di Pordenone 6, Pallavolo Padova 6, Rana Verona 5, Cisterna Volley 3, Acqua Sant’Anna Cuneo 3, Vero Volley Monza 2.

1 incontro in più: Sir Susa Scai Perugia e Pallavolo Padova