VERONA - Una scelta che non ha soltanto una motivazione sportiva, è la volontà di riabbracciare un giocatore che ha scritto pagine di storia importanti con la maglia del club scaligero.

La Rana Verona Volley ha completato la procedura di tesseramento di Raphael Vieira de Oliveira, che entra ufficialmente a far parte del roster di Rana Verona per la stagione in corso. Primo storico capitano del Club e protagonista all'ombra dell'Arena dal 2021 al 2023, il palleggiatore brasiliano incarna i valori di appartenenza, professionalità e spirito di squadra sui quali Verona Volley ha costruito la propria identità.

Da alcune settimane impegnato negli allenamenti con la prima squadra, Raphael sarà ora a disposizione dello staff tecnico anche per gli impegni ufficiali di SuperLega, mettendo al servizio del gruppo il proprio talento, la straordinaria esperienza e le grandi qualità umane che da sempre lo contraddistinguono. Il suo ritorno ha un significato che va oltre il valore sportivo: è il ritorno di un amico, di un capitano, di una bandiera. Un uomo che ha saputo conquistare l’affetto di un’intera comunità e il cui legame con Verona non si è mai interrotto.