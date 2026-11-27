Dopo l’anticipo del 10° turno della Regular Season, disputato giovedì tra Perugia e Civitanova e vinto in tre set dagli umbri al Pala Barton Energy, la SuperLega Credem Banca torna in campo domenica 29 novembre per la 7ª giornata con una vetrina televisiva d’eccezione e numerosi incontri chiave per la classifica, tutti visibili anche su VBTV. Si comincia in bellezza alle 15.00, con la diretta tv su Rai 2 del derby dell’Adige tra Rana Verona e Itas Trentino, con gli scaligeri che devono raddrizzare una classifica complicata e i dolomitici obbligati a fare risultato in trasferta per non perdere terreno rispetto alle due squadre che la precedono.

La grande novità del giorno è il ritorno in casa veronese di Raphael, palleggiatore brasiliano pronto a scendere nuovamente in campo con Rana Verona. Tre le sfide in programma alle 17.00. Imperdibile il match dell’Eurosuole Forum con diretta su DAZN tra Cucine Lube Civitanova e Gas Sales Bluenergy Piacenza, due delle squadre che hanno espresso un’ottima pallavolo nei primi turni di campionato. In esclusiva su VBTV il derby lombardo tra una rinata Vero Volley Monza e una squadra che vuole ritrovarsi come Allianz Milano, ma anche lo spareggio per la classifica tra Pallavolo Padova e Acqua Sant’Anna Cuneo, appaiate a 6 punti. Alle 18.00 è in calendario un altro match in esclusiva su VBTV, la sfida del PalaCrisafulli tra la neopromossa Tinet Prata di Pordenone, che cerca la terza vittoria stagionale, e Cisterna Volley, a caccia del colpaccio nel tentativo di abbandonare in fretta i panni di ultima della classe. A chiudere il tabellone sarà il posticipo con diretta DAZN dal quartier generale dei campioni d’Italia di Sir Susa Scai Perugia, che rinnovano la rivalità con Valsa Group Modena, reduce dai successi netti contro Verona e Cisterna.

TUTTE LE SFIDE

Rana Verona - Itas Trentino

Al Pala Magis, con diretta su Rai 2, Rana Verona e Itas Trentino si contendono tre punti fondamentali per il loro percorso in Regular Season nel 53° scontro diretto. I dolomitici, avanti 36-16 nei precedenti, sono terzi in classifica grazie a cinque vittorie e a una sola sconfitta. I padroni di casa, reduci da due sconfitte e abituati a ben altra classifica negli ultimi anni, attraversano un momento complicato che li vede al penultimo posto con 5 punti come Monza. Un avvio di stagione sottotono, condizionato anche dalle assenze prolungate di Micah Christenson e dell’ex Itas Lorenzo Cortesia, a cui si è aggiunto l’infortunio di Kellian Motta Paes. Per correre ai ripari la società scaligera ha tesserato Raphael, palleggiatore brasiliano ammirato in Italia con le maglie, tra le altre, proprio di Trento e di Verona. Al contrario, la formazione ospite può contare sui contributi impattanti di due giocatori come Alessandro Michieletto e Daniele Lavia (1 muro ai 300 in carriera e 11 punti ai 2.500 in SuperLega), che sono tornati ad altissimi livelli dopo aver superato le rispettive problematiche fisiche e vengono dal 3-0 corsaro a Milano. Ad attirare l’attenzione sono anche gli ex incrociati: sul piano tecnico, da una parte l’head coach Fabio Soli, dall’altra l’attuale terzo allenatore dei trentini, Fabio Dalla Fina, mentre in campo tra gli ex sotto rete figurano anche Aidan Zingel (7 punti ai 2.000 nelle Regular Season e 9 attacchi vincenti ai 1.500 in SuperLega) su un fronte e Aleksandar Nedeljkovic sull’altro, oltre al già citato Raphael. Tra i record alla portata, Noumory Keita è a tre punti dai 100 stagionali mentre Simone Anzani si avvicina ai 2.500 punti in SuperLega. Nelle fila dell’Itas Riccardo Sbertoli può firmare il suo 300° muro in SuperLega.

PRECEDENTI: 52 (16 successi Rana Verona, 36 successi Itas Trentino)

EX: Lorenzo Cortesia a Trento nel 2020/21; Raphael Vieira De Oliveira a Trento nel 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13; Aidan Zingel a Trento nel 2017/18; Aleksandar Nedeljkovic a Verona nel 2025/26 - Allenatori: Fabio Soli a Trento nel 2023/24, 2024/25; Fabio Dalla Fina a Verona nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Trento è una squadra composta da giocatori di grande valore ed è un club abituato a frequentare stabilmente le zone alte della classifica. Ci aspetta una sfida complicata sotto il profilo tecnico. Hanno una linea di ricezione molto forte e, per metterli in difficoltà, dovremo assumerci qualche rischio in più al servizio. Concedere a Sbertoli la possibilità di gestire un cambio palla fluido significherebbe agevolare il loro gioco e metterci in difficoltà. Sarà quindi fondamentale battere con grande determinazione, rischiando qualcosa in più per allontanare il palleggiatore da rete e consentire al nostro muro-difesa di lavorare al meglio. Abbiamo il desiderio e la volontà di restare pienamente in partita, e per riuscirci sarà necessario mettere in pratica quanto detto ».

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « La Rana Verona in questo momento è indietro in classifica perchè ha dovuto fare sempre a meno di un giocatore come Christenson che oltre ad essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo è anche una guida per tutta la squadra. Una rosa con quei valori però può tornare a giocare una bella pallavolo in qualsiasi momento, ragion per cui siamo tutti convinti che ci attende una partita difficilissima ».

Pallavolo Padova - Acqua Sant'Anna Cuneo

Nel gruppo delle squadre a quota 6 punti e intenzionata a cancellare lo 0-3 interno incassato contro Monza nello scorso weekend, Pallavolo Padova gioca la sua terza partita consecutiva alla Kioene Padova, considerato anche il 3-0 su Prata di Pordenone nel recupero del 4° turno giocato il 16 novembre. Nella città veneta si presenta la dirimpettaia Acqua Sant’Anna Cuneo per uno spareggio chiave in classifica. Negli unici due precedenti, andati in scena nel torneo 2025/26, i piemontesi non sono riusciti a battere i patavini, ma hanno dalla loro l’entusiasmo per il primo successo stagionale, maturato in casa venerdì scorso per 3-1 contro Verona. Un risultato che ha permesso ai piemontesi di salire a quota 6 punti, pur avendo una vittoria in meno dei padovani, che hanno però disputato una partita in più. L’unico ex della gara è Manuel Coscione, che più di vent’anni fa vestiva la maglia padovana. Leonardo Lukas Leodolter è a 15 punti dai 100 nella Regular Season 2026/27, Mattia Orioli è a 13 punti dai 500 in SuperLega. Tra gli ospiti Leandro Mosca è a 6 punti dai 500 in SuperLega, mentre a Nathan Feral ne mancano 21 per il medesimo traguardo.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Pallavolo Padova)

EX: Manuel Coscione a Padova nel 2003/04

Brendan Robert Mills (Pallavolo Padova)- « Sarà sicuramente bello poter giocare ancora una volta davanti al nostro pubblico. Dopo la sconfitta della scorsa settimana abbiamo capito che, indipendentemente dall’avversario che arriva nel nostro impianto, noi dobbiamo essere in grado di esprimere il nostro miglior gioco fin dal primo pallone. Sono curioso di vedere come riusciremo ad affrontare Cuneo e se riusciremo a metterli in difficoltà fin da subito. Per noi è fondamentale ritrovare quella mentalità combattiva che abbiamo dimostrato nelle scorse partite contro Cisterna e Prata, continuando a lottare in ogni situazione. Credo che riuscire a riportare questo atteggiamento in campo sarà determinante per conquistare punti importanti per il nostro percorso ».

Thibault Loubeyre (Acqua Sant'Anna Cuneo)- « Credo che la pausa del weekend della Supercoppa ci abbia fatto bene. Sapevamo che la partita contro Verona poteva rappresentare il vero inizio della nostra stagione e siamo riusciti a esprimere quello che avevamo preparato. Il nostro livello al servizio dovrà diventare un punto di forza anche a Padova. Siamo già abbastanza ben organizzati nella correlazione muro-difesa e, dopo il successo con la Rana, abbiamo ritrovato fiducia nei nostri mezzi. Spero davvero che anche a Padova riusciremo a proseguire su questa strada ».

Vero Volley Monza - Allianz Milano

Confronto inedito al PalaCrisafulli tra i padroni di casa della Tinet Prata di Pordenone e Cisterna Volley. La squadra neopromossa ha 6 punti in classifica, ma viene dalle sconfitte nette incassate a Padova e a Civitanova, quindi vuole ripartire: un successo pieno le permetterebbe di migliorare decisamente la propria posizione. Gli ospiti, ancora fermi ai tre punti conquistati nel turno casalingo all’esordio contro Milano, vogliono il colpaccio in Friuli per agganciare in graduatoria i rivali di giornata. Le due rivali si giocano un tesoretto che potrebbe fare la differenza sia al termine del girone di andata in ottica qualificazione ai Quarti della Del Monte® Coppa Italia, che in prospettiva più ampia per l’andamento della classifica. Nell’ultimo turno di campionato Prata ha dovuto rinunciare al gigante Kiril Klets (24 punti ai 100 nella Regular Season 2026/27), mentre ha continuato a dare il proprio contributo Jernej Terpin, che è a 10 punti dai 2.500 nelle Regular Season tra SuperLega e A2. Tra gli ospiti, nelle Regular Season, Lorenzo Magliano festeggia la 100ª presenza, mentre Daniele Mazzone è a 3 muri dai 600.

PRECEDENTI: 29 (12 successi Vero Volley Monza, 17 successi Allianz Milano)

EX: Nicola Pesaresi a Milano nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Santiago Orduna a Monza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 - Allenatori: Marco Camperi a Milano nel 2019/20, 2020/21, 2021/22

Andrew Rowan (Vero Volley Monza)- « Abbiamo lavorato duramente nelle ultime settimane, apportando alcune novità che si stanno rivelando utili. Abbiamo un buon gruppo, io sono stato indisponibile per un po' di tempo ma ho visto la squadra giocare. Questa sarà la prima partita che disputerò davanti al nostro pubblico, che è fantastico. Spero che l'entusiasmo dei nostri tifosi possa essere ripagato con un risultato positivo. Affronteremo un'ottima squadra con giocatori di qualità, come ad esempio Simon. Sarà una bella partita ».

Guillermo Falasca (Allenatore Allianz Milano)- « Non avevo mai vissuto un derby, né da allenatore né da giocatore, e ora ne ho capito l'importanza, un po' come succede nel calcio. Di certo, la Monza che affronteremo domenica non sarà quella dell'amichevole precampionato. Troveremo una squadra in fiducia, rinforzata dal rientro del palleggiatore e dall'arrivo di un nuovo schiacciatore, che nell'ultimo turno ha conquistato tre punti pesanti contro Padova. Noi dovremo essere concentrati e fare nel migliore dei modi le cose che contano. Dobbiamo essere performanti. Domenica sarà importante conquistare punti per restare nella parte alta della classifica. Servirà la nostra migliore pallavolo. Sono contento dei progressi che vedo giorno dopo giorno. A volte, però, non è semplice cogliere i miglioramenti quando si perde 3-0, come è successo contro Civitanova e Trento. La Lube che si è presentata all'Allianz Cloud, con quella fisicità e quell'aggressività, credo avrebbe battuto qualsiasi squadra in Italia. Contro Trento, invece, è stato un match differente, abbiamo espresso un buon livello per due set. Non dobbiamo però permettere che l'albero nasconda il bosco. Alcuni nostri elementi fondamentali sono in decisa crescita. Penso a Simon e Tatarov, che stanno ritrovando la condizione dopo un'estate senza sosta con le rispettive nazionali. Anche Otsuka è ormai vicino al pieno recupero. Non abbiamo alibi: derby o non derby, dovremo giocare al massimo e alzare l'asticella. In palio ci sono punti importanti per migliorare il nostro posizionamento al termine del girone d'andata, che determinerà gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Italia ».

Cucine Lube Civitanova - Gas Sales Bluenergy Piacenza

All’Eurosuole Forum è in programma la sfida numero 18 tra Cucine Lube Civitanova e Gas Sales Bluenergy Piacenza, con i marchigiani che vantano una tradizione favorevole di 14 successi e 3 sconfitte contro il Club emiliano. In palio ci sono tre punti molto importanti per le prime posizioni della classifica e per gli eventuali piazzamenti da teste di serie in vista dei Quarti della Del Monte® Coppa Italia. Le otto squadre partecipanti saranno individuate in base alla classifica al termine del girone di andata della stagione regolare. La Lube è reduce dalla doccia fredda a Perugia, nell’anticipo del 10° turno, e in classifica mantiene cinque lunghezze di vantaggio su Piacenza, ma con una partita in più giocata, mentre gli emiliani sono quarti in graduatoria dopo la sconfitta in casa contro Perugia al termine di tre set combattuti. Un ex per parte nei roster: Alberto Polo e Dragan Travica. Aleksandar Nikolov vede vicina la possibilità di diventare il quinto miglior marcatore della storia della Lube, mentre Mattia Bottolo cerca i primi 100 punti stagionali. Tra gli ospiti Alessandro Bovolenta è a 10 punti dai 100 attacchi nella Regular Season 2026/27, José Gutierrez è a 8 attacchi vincenti dai 1.000 in SuperLega.

PRECEDENTI: 17 (14 successi Cucine Lube Civitanova, 3 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Alberto Polo a Piacenza nel 2020/21; Dragan Travica a Lube nel 2011/12, 2012/13

Alberto Polo (Cucine Lube Civitanova)- « Ci aspetta una sfida difficile contro una squadra che ha un gioco veloce ed è molto solida nel muro-difesa. Piacenza, per indole, non molla mai, questo non dobbiamo dimenticarlo. Dovremo essere bravi a rimanere concentrati su ogni pallone e cercare una prestazione da Lube. Il tempo a disposizione è poco, ma dobbiamo analizzare gli errori commessi a Perugia e migliorarci. La nostra crescita dev'essere costante per non rovinare quello che di buono abbiamo fatto finora ».

Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Sarà una partita sicuramente difficile, Civitanova sta dimostrando un altissimo livello di gioco e in più a casa loro giocano ancora meglio. Noi veniamo da una buona partita con Perugia anche se magari il risultato non lo fa vedere, sappiamo quanto ci manca per raggiungere le squadre top e stiamo lavorando tutti i giorni in palestra per cercare di colmare quel gap. Civitanova è una di queste squadre top, sarà una battaglia ma noi siamo pronti. Soprattutto in casa battono veramente forte, dovremo essere molto bravi in ricezione nella nostra fase send out, nel dare il massimo e cercare di vincere per stare nelle posizioni alte della classifica e avere il posizionamento migliore sulla griglia dei quarti di Coppa Italia ».

Tinet Prata di Pordenone - Cisterna Volley

Confronto inedito al PalaCrisafulli tra i padroni di casa della Tinet Prata di Pordenone e Cisterna Volley. La squadra neopromossa ha 6 punti in classifica, ma viene dalle sconfitte nette incassate a Padova e a Civitanova, quindi vuole ripartire: un successo pieno le permetterebbe di migliorare decisamente la propria posizione. Gli ospiti, ancora fermi ai tre punti conquistati nel turno casalingo all’esordio contro Milano, vogliono il colpaccio in Friuli per agganciare in graduatoria i rivali di giornata. Le due rivali si giocano un tesoretto che potrebbe fare la differenza sia al termine del girone di andata in ottica qualificazione ai Quarti della Del Monte® Coppa Italia, che in prospettiva più ampia per l’andamento della classifica. Nell’ultimo turno di campionato Prata ha dovuto rinunciare al gigante Kiril Klets (24 punti ai 100 nella Regular Season 2026/27), mentre ha continuato a dare il proprio contributo Jernej Terpin, che è a 10 punti dai 2.500 nelle Regular Season tra SuperLega e A2. Tra gli ospiti, nelle Regular Season, Lorenzo Magliano festeggia la 100ª presenza, mentre Daniele Mazzone è a 3 muri dai 600.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

Alberto Pol (Tinet Prata di Pordenone)- « Con Civitanova, se escludiamo un avvio timido, c'è da segnalare una bella reazione e due set combattuti che potevano anche portare ad allungare la partita. Con Cisterna sarà importante anche l'aspetto emotivo. Dovremo prendere la partita con poca leggerezza perchè sappiamo che loro giocano bene a pallavolo e dovremo metterci a disposizione per essere la miglior versione di noi stessi. Ci aspettiamo anche una mano dai nostri tifosi, encomiabili per averci seguito anche in tutte le trasferte ».

Daniele Mazzone (Cisterna Volley)- « Troveremo un avversario difficile da affrontare: una squadra in fiducia, al contrario nostro, che sta giocando bene, sempre al contrario nostro. Sicuramente Pordenone partirà forte, noi dovremo farlo ancora di più. La nostra in questo momento non è una situazione facile, per nessuno, e adesso ognuno di noi deve garantire quello sforzo in più guardando al di là del proprio orticello, spronando chi ha al proprio fianco. Le qualità ci sono, ma in questo momento non si vedono. Il nostro compito è farle uscire, dimostrandolo in campo con le prestazioni, queste sono le basi per tirarci fuori da questa situazione ».

Sir Susa Scai Perugia - Valsa Group Modena

PRECEDENTI: 56 (36 successi Sir Susa Scai Perugia, 20 successi Valsa Group Modena)

EX: Giovanni Sanguinetti a Modena nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26; Roberto Russo a Perugia nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Modena nel 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16

Angelo Lorenzetti (Allenatore Sir Susa Scai Perugia)- « Dopo l'anticipo di giovedì con Civitanova, domenica abbiamo un’altra partita molto impegnativa contro Modena che è una squadra che ha cambiato pelle, ha cambiato gioco rispetto agli ultimi anni. È una squadra che punta molto sull’efficienza del gioco, e a non regalare niente. Lavora bene in difesa e quindi ti costringe a fare "tutti i punti tuoi", a lavorare molto sul cambiopalla indiretto e quindi ci vorrà una presenza solida ».

Amir Tizi-Oualou (Valsa Group Modena)- « A Perugia vogliamo ripetere la prestazione di Civitanova, facendo meglio nei momenti decisivi dei set. Sarà una sfida tosta e diversa, ma andremo lì per dare il massimo ed esprimere la nostra miglior pallavolo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA

Domenica 29 novembre 2026, ore 15.00

Rana Verona – Itas Trentino Arbitri: Simbari Armando, Saltalippi Luca

Domenica 29 novembre 2026, ore 17.00

Pallavolo Padova – Acqua Sant’Anna Cuneo Arbitri: Pozzato Andrea, Zavater Marco

Domenica 29 novembre 2026, ore 17.00

Vero Volley Monza – Allianz Milano Arbitri: Vagni Ilaria, Canessa Maurizio

Domenica 29 novembre 2026, ore 17.00

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Cerra Alessandro, Verrascina Antonella

Domenica 29 novembre 2026, ore 18.00

Tinet Prata di Pordenone – Cisterna Volley Arbitri: Armandola Cesare, Carcione Vincenzo

Domenica 29 novembre 2026, ore 19.00

Sir Susa Scai Perugia – Valsa Group Modena Arbitri: Puecher Andrea, Salvati Serena

LA CLASSIFICA

Sir Susa Scai Perugia 22, Cucine Lube Civitanova 18, Itas Trentino 15, Gas Sales Bluenergy Piacenza 13, Valsa Group Modena 9, Allianz Milano 6, Tinet Prata di Pordenone 6, Pallavolo Padova 6, Acqua Sant’Anna Cuneo 6, Vero Volley Monza 5, Rana Verona 5, Cisterna Volley 3.

Un incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Pallavolo Padova.

Due incontri in più: Sir Susa Scai Perugia.