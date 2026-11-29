MILANO-Un regalo prenatalizio per Allianz Milano e per i suoi tifosi. Il mercato di fine novembre porta in dote un rinforzo di assoluto valore: Francesco Sani, schiacciatore azzurro e campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2025, vestirà la maglia della formazione milanese già nella partita di oggi contro il Vero Volley Monza.

Un'operazione importante, con pochi precedenti per il periodo del campionato e definita con Rana Verona, che prevede un ulteriore ingresso e tre movimenti in uscita: Tommaso Ichino, Santi Orduna e Checco Recine salutano Milano e proseguono la loro stagione con il club scaligero. Per la partita di oggi a Monza ci sarà il giovane palleggiatore milanese Niccolò Zoppini, classe 2008 cresciuto nel Vittorio Veneto a completare il roster a disposizione del tecnico Guillermo Falasca. In attesa della possibile definizione di un ulteriore arrivo. Uno scambio che ridisegna gli equilibri dei due roster e che permette ad Allianz Milano di aggiungere al proprio organico un giocatore di esperienza internazionale e con un curriculum di prestigio, nonostante la giovane età.

Ora per Francesco Sani si apre una nuova pagina della carriera, questa volta a Milano. Allianz si assicura un campione del mondo e aggiunge qualità, fisicità e soluzioni offensive al proprio reparto schiacciatori. Un innesto importante per il presente e per il prosieguo della stagione, arrivato nel giorno del derby contro il Vero Volley Monza, nel finse settimana del Black Friday e un po’ in anticipo sui regali di Natale.

Dietro questa operazione c'è il lavoro della dirigenza milanese, con il presidente Lucio Fusaro e Fabio Lini, direttore generale e direttore sportivo del club, protagonisti di un intervento di mercato che rappresenta un segnale concreto delle ambizioni di Allianz Milano. Un rinforzo di spessore che arriva a stagione in corso e che mette a disposizione dello staff tecnico una nuova soluzione per affrontare i prossimi impegni.

LA CARRIERA

Nato il 16 gennaio 2002, Francesco Sani è uno schiacciatore cresciuto pallavolisticamente tra l'Italia e gli Stati Uniti, giocando dal 2020 al 2023 nella Ncaa Division I con gli Uc Irvine Anteaters. Nel 2023 è stato inserito nell'All-America Second Team, riconoscimento che premia i migliori interpreti del campionato universitario statunitense. Nel 2023 è arrivato il passaggio alla pallavolo italiana e alla SuperLega in maglia Rana Verona, squadra con cui ha proseguito il proprio percorso di crescita fino a diventare uno dei protagonisti del panorama nazionale.

La storia internazionale di Sani è particolare. Figlio di padre italiano e madre statunitense, Amy Verhoeven, ex pallavolista, ha inizialmente rappresentato gli Stati Uniti, sia a livello giovanile sia con la nazionale maggiore. Nel 2022 ha conquistato due medaglie di bronzo, al Campionato Norceca e alla Coppa Panamericana. Servizio potente, attacco e muro ad altezze davvero importanti sono il marchio di fabbrica del giocatore.

Dal 2025 veste invece la maglia azzurra. Con l'Italia ha conquistato il bronzo ai Giochi Mondiali Universitari e soprattutto il titolo più prestigioso: la medaglia d'oro ai Campionati del Mondo 2025 risultando determinante dai nove metri.