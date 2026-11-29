Volley Mercato: Ichino, Orduna e Recine da Milano a Verona
Nel quadro della cessione di Sani al club del presidente Fusaro la società scaligera rinforza il roster di Fabio Soli assicurandosi le prestazioni di tre aleti che saranno preziosi nel proseguo della stagione
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VERONA-La Rana Verona ha raggiunto un accordo con Powervolley Milano per la cessione a titolo temporaneo dell'atleta Francesco Sani e per l'acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive di Santiago Orduna, Tommaso Ichino e Francesco Recine.
L'operazione, andata in porto in tempi brevi grazie allo spirito di collaborazione tra le due società, si inserisce perfettamente nella linea adottata dal Club sulla costruzione del proprio progetto tecnico, volto a consolidare la struttura della squadra e a valorizzarne le prospettive sportive.
L'operazione, andata in porto in tempi brevi grazie allo spirito di collaborazione tra le due società, si inserisce perfettamente nella linea adottata dal Club sulla costruzione del proprio progetto tecnico, volto a consolidare la struttura della squadra e a valorizzarne le prospettive sportive.
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