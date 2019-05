Volley: Superlega, all'Eurosole Gara 2 della sfida scudetto

ROMA-Domenica 5 maggio alle 18.00 si alzerà il sipario sulla seconda gara della Finale Scudetto all’Eurosuole Forum davanti alle telecamere di RAI Sport. Civitanova vuole riaprire la serie, Perugia intende consolidare il vantaggio.



Cucine Lube Civitanova - Sir Safety Conad Perugia. La terza Finale Scudetto consecutiva negli ultimi tre anni si è aperta con una doccia fredda per i cucinieri, che mercoledì al PalaBarton hanno offerto una prestazione impalpabile contro i Campioni d’Italia lasciandosi ipnotizzare dalle mani di De Cecco senza riuscire a contrastare un ispirato Leon. Ai biancorossi serve un reset immediato con cambio di marcia e mentalità per rimettere in equilibrio la serie nelle Marche e limare il gap negli scontri diretti globali (17-20). I Block Devils non vogliono rivivere i brividi della Semifinale con Modena e sanno che una vittoria esterna spianerebbe la strada verso il tricolore.

LA SFIDA-

CUCINE LUBE CIVITANOVA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA (0-1 NELLA SERIE)-



Precedenti: 37 (17 successi Civitanova, 20 successi Perugia)



Precedenti in questo Campionato: 4: 2 volte in Regular Season con 2 successi Perugia (0-3 all’andata 1-3 al ritorno), 1 volta in Finale Del Monte® Coppa Italia (1 successo Perugia 3-2), 1 volta in Finale 3°/4° posto Del Monte® Supercoppa (1 successo Civitanova 1-3).



Precedenti nei Play Off: 14 precedenti nei Play Off Scudetto, in Finale 2018/19 (1 successo Perugia), in Finale 2017/18 (3 successi Perugia, 2 successi Civitanova), in Semifinale 2015/16 (3 successi Perugia, 1 successo Civitanova), in Finale 2013/14 (1 successo Perugia, 3 successi Civitanova).



EX: Marko Podrascanin a Civitanova dal 2008 al 2016, Fabio Ricci a Civitanova nel 2012-2013 (dal 4/12/12).



A CACCIA DI RECORD

Solo nei Play Off: Osmany Juantorena – 4 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova); Aleksandar Atanasijevic – 28 attacchi vincenti ai 1000, Luciano De Cecco – 9 punti ai 200 (Sir Safety Conad Perugia).

In Carriera: Bruno Mossa De Rezende – 12 punti ai 500 (Cucine Lube Civitanova); Dore Della Lunga – 6 attacchi vincenti ai 1000, Sjoerd Hoogendoorn – 17 punti ai 2000 (Sir Safety Conad Perugia).



Bruno Mossa De Rezende (Cucine Lube Civitanova)- « Vogliamo riprendere la strada giusta percorsa nella stagione e nei Play Off, dopo una prestazione brutta a Perugia. Dobbiamo giocare bene tatticamente e tecnicamente perché sappiamo che stiamo affrontando una ottima squadra quindi dobbiamo essere lucidi in tutti i momenti ».

Luciano De Cecco (Sir Safety Conad Perugia)- « Domenica sarà un’altra partita rispetto a gara 1. Civitanova in casa è molto forte, noi proveremo ad espugnare il loro palazzetto. Sarà molto difficile, ma metteremo in campo tutto quello che abbiamo. Nei Play Off ogni partita è un round, domenica dovremo essere molto bravi ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 FINALE SCUDETTO-

Domenica 5 maggio 2019, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova - Sir Safety Conad Perugia Arbitri:Tanasi-Boris