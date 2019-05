Emozioni ad Amatrice per l'apertura delle Finali U.16

AMATRICE (RIETI)-Spettacolo, emozioni e grande divertimento nella partita inaugurale delle finali scudetto Under 16 femminili di pallavolo. Al palazzetto dello sport di Amatrice – uno dei simboli della rinascita dopo il sisma del 2016 – è andata in scena la sfida tra Volley Club Frascati (Lazio) e Nuova Pallavolo Campobasso (Molise). Una gara vinta 3-0 (25-11, 25-12, 25-15) dalle laziali guidate da Luca Liberatoscioli che inaugurano così il girone A con tre punti fondamentali in ottica qualificazione.

Il pomeriggio di grande volley è cominciato ad Amatrice con l’inno di Mameli prima del fischio d’inizio e con le bambine della società locale Asd Amatrice che hanno portato la bandiera tricolore in campo. È stato lanciato così l’evento che fino al 2 giugno coinvolgerà oltre 450 atlete di 28 società provenienti da tutta Italia.

« Siamo molto soddisfatti di un’organizzazione che si è messa in moto mesi fa per regalare a questo territorio uno spettacolo di grande pallavolo – ha dichiarato il Presidente FIPAV Lazio Andrea Burlandi, presente ad Amatrice – volevamo fortemente che queste finali partissero da qui, in una delle cittadine maggiormente colpite dal terremoto. Dalle macerie può e deve rinascere la speranza di un futuro migliore attraverso lo sport ».

« Auguro a tutte le atlete buon divertimento – è il messaggio di Gianfranco Salmaso, consigliere della Federazione Italiana Pallavolo – questo evento ha un significato speciale per la pallavolo italiana. Rieti ha una grande tradizione e questa manifestazione lascia in eredità tanta passione e degli impianti adeguati per far crescere ancora di più il movimento locale ».

IL TABELLINO-

ADVC FRASCATI (LAZIO) – NUOVA PALLAVOLO CAMPOBASSO (MOLISE) 3-0 (25-11, 25-12, 25-15)

VOLLEY CLUB FRASCATI: Brecci, Ciacci, Cicola, Federici, Michelessi, Musetti, F. Nuzzo, M. Nuzzo, Picchi, Romanelli, Scianaro, Vernucci. All. Liberatoscioli. Dirigente: Rita Titta

NUOVA PALLAVOLO CAMPOBASSO: Coladangelo, De Santis, Fratangelo, La Selva, Martinelli, Moffa, Sammartino, Stoppiello, Tirro, Zeolla. All. Dispensa. Vice All. De Soccio. Dirigente: Boscarino.

ARBITRI: Francesco Esposito (Napoli), Martina Scavelli (Catanzaro)

Sempre nella giornata di oggi, martedì 28 maggio, si sono giocate altre 7 sfide. Ecco tutti i risultati completi:

GIR. A

Advc Frascati (Lazio) – Nuova Pallavolo Campobasso (Molise) 3-0 (25-11, 25-12, 25-15)

Quadrifoglio Volley (Sardegna) – Bioresolve Avolio Castrovillari (Calabria) 0-3 (15-25, 23-25, 10-25)

GIR. B

Alta Valsugana Progetto Volley (Trentino) – Asci Villa Bebè Potenza (Basilicata) 3-0 (25-11, 25-17, 25-9)

Progetto Volley Orago Uyba Varese (Lombardia) – Esse Zeta Glaces Aosta (Valle d’Aosta) 3-0 (25-13, 25-10, 25-9)

GIR. C

Cus Siena (Toscana) – Media Umbria Project (Umbria) 2-3 (25-18, 22-25, 22-25, 25-18, 15-17)

Anthea Volley Vicenza (Veneto) – Lemen Volley Bergamo (Lombardia) 1-3 (15-25, 25-22, 18-25, 18-25)

GIR. D

NCR Biochemical Dannunziana (Abruzzo) – SSV Bozen Volley Sparkasse (Alto Adige) 3-2 (18-25, 17-25, 25-21, 25-21, 16-14)

VTB Pianamiele Bologna (Emilia Romagna) – Synergy Duplimatickyocera Miranese (Veneto) 3-0 (25-17, 25-18, 25-18)