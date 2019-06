Jennifer Boldini è il primo acquisto di Pinerolo

PINEROLO (TORINO)- Primo acquisto in vista della prossima stagione per l’Eurospin Ford Sara Pinerolo che porta in Piemonte Jennifer Boldini giocatrice reduce da un’ottima stagione a Soverato.

LA CARRIERA-

Nata in provincia di Mantova a Castiglione delle Stiviere nel 1999, alta 187 cm, approda alla corte di coach Marchiaro al termine di un’ottima annata al Volley Soverato. Nonostante la giovane età, la regista vanta un’esperienza di alto livello. Cresciuta nelle fila della Foppapedretti Bergamo nel 2015, a soli 13 anni, entra a far parte del roster di B1, disputando anche il campionato di under 18. La stagione successiva il grande salto nel massimo campionato nazionale con il Montichiari, al fianco di Ludovica Dalia, per poi essere richiamata da Coach Stefano Micoli a Bergamo, sempre in A1 nella stagione 2017/2018.

Lo scorso anno la decisione di andare a Soverato in A2 dov’è stata tra le protagoniste di una bellissima stagione che ha portato la formazione calabrese in corsa per la promozione con la partecipazione ai play off.

LE DICHIARAZIONI-

Jennifer Boldini- « Sono felice di essere qui. Ho sempre ritenuto il Piemonte una regione tra le più sensibili alla cultura della pallavolo femminile, in particolare ho avuto modo di sentire da avversaria il clima caloroso del palazzetto e dell’appassionata tifoseria di Pinerolo. Ho scelto con grande entusiasmo di cogliere questa opportunità e non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura! ».

Francesco Cicchiello (DS Eurospin Ford Sara Pinerolo)- « Jennifer è un grande talento che nella stagione appena terminata ha dato dimostrazione di essere tra le più forti palleggiatrici del campionato di A2 ».