Il Lazio vola al Trofeo delle Regioni: 4 su 4

LIGNANO SABBIADORO (UDINE)- Quattro vittorie su quattro per il Lazio nella seconda giornata del Trofeo delle Regioni-Kinderiadi di pallavolo. A Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia, le ragazze di Simonetta Avalle si sono confermate su livelli altissimi, superando nella mattinata prima la Sicilia e poi l'Umbria con il risultato di 2-0. Domani, mercoledì 26 giugno, le laziali sfideranno Trentino (ore 10.30) e Piemonte (12.00) per l'accesso in semifinale. Dopo le sconfitte nel primo giorno di gara arriva il riscatto della formazione maschile guidata da Marco Dassi. Il CQR Lazio ha battuto, infatti, sia la Valle D'Aosta che l'Alto Adige, entrambe in due set. Continua così il percorso dei ragazzi nella Pool B, con altre due partite da giocare (avversarie ancora da definire) nel pomeriggio di domani.

IL CQR LAZIO FEMMINILE-

Sara Bellia (Volleyrò Casal de’ Pazzi), Valentina Brandi (Volleyrò Casal de’ Pazzi), Greta Catania (Volleyrò Casal de’ Pazzi), Luna Cicola (Volley Club Frascati), Giorgia Coveccia (Volley Club Frascati), Giada Di Mario (Volleyrò Casal de’ Pazzi), Giulia Orlandi (Volleyrò Casal de’ Pazzi), Giulia Polesello (Volleyrò Casal de’ Pazzi), Arianna Prati (Volley Friends Roma), Manuela Ribechi (Volleyrò Casal de’ Pazzi), Martina Spadolini (Volley Friends Roma), Martina Ungaro (Volley Friends Roma). All. Simonetta Avalle. Vice All. Francesco Rita. Scoutman: Lorenzo De Marco. Fisioterapista: Martina Racalbuto

I RISULTATI-

24/06

LAZIO - Trentino 2-0 (25-20, 25-17)



LAZIO - Liguria 2-0 (25-7, 25-10)

25/06

Sicilia - LAZIO 0-2 (19-25, 12-25)



LAZIO - Umbria 2-0 (25-11, 25-15)

I RISULTATI

24/06

Lombardia - LAZIO 2-0 (25-6, 25-15)

Sicilia - LAZIO 2-1 (20-25, 25-20, 15-13)

25/06

Valle d'Aosta - LAZIO 0-2 (14-25, 14-25)

LAZIO - Alto Adige 2-0 (26-24, 25-20)