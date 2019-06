Trofeo delle Regioni: il Lazio è in semifinale

LIGNANOSABBIADORO (UDINE)- Il Lazio è ancora nell’Elite della pallavolo italiana. La selezione femminile Under 15 guidata da Simonetta Avalle ha conquistato l’accesso in semifinale al Trofeo delle Regioni – Kinderiadi 2019, la più importante competizione giovanile del volley tricolore. Le laziali sono tra le migliori 4 formazioni per il terzo anno di fila – negli ultimi due la squadra di Avalle ha giocato la finale – con l’obiettivo di far rimanere lo scudetto vinto nel 2018 sul territorio di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.

La matematica certezza dell’accesso in semifinale, in programma domani (giovedì 27 giugno) contro l’Emilia Romagna alle ore 9, a Lignano Sabbiadoro (Friuli), è arrivata grazie al successo per 2-0 sul Trentino e per 2-1 sul Piemonte (in rimonta) nella sfida decisiva che ha proiettato le biancoblù al terzo posto della classifica avulsa (dopo Lombardia ed Emilia Romagna e prima del Veneto) e al primo del proprio girone. Lunedì e martedì il Lazio aveva battuto Trentino, Liguria, Sicilia e Umbria senza perdere neppure un set.

« Siamo davvero felici per la pagina di storia che stiamo scrivendo – è il commento di Simonetta Avalle – adesso che ci siamo confermate nel top della pallavolo giovanile non possiamo che augurarci di ritornare in finale per difendere quel titolo vinto un anno fa in Abruzzo. Le ragazze stanno giocando benissimo. In campo danno l’anima e oltre a 6 titolari forti ho una panchina lunga che mi garantisce sempre un livello alto. Stiamo crescendo gara dopo gara. Il nostro è un vero collettivo. Forse le altre hanno individualità più prestanti, ma il Lazio è un gruppo unito e determinato. Ora viene il bello ».

LE ATLETE DEL LAZIO FEMMINILE-

Sara Bellia (Volleyrò Casal de’ Pazzi), Valentina Brandi (Volleyrò Casal de’ Pazzi), Greta Catania (Volleyrò Casal de’ Pazzi), Luna Cicola (Volley Club Frascati), Giorgia Coveccia (Volley Club Frascati), Giada Di Mario (Volleyrò Casal de’ Pazzi), Giulia Orlandi (Volleyrò Casal de’ Pazzi), Giulia Polesello (Volleyrò Casal de’ Pazzi), Arianna Prati (Volley Friends Roma), Manuela Ribechi (Volleyrò Casal de’ Pazzi), Martina Spadolini (Volley Friends Roma), Martina Ungaro (Volley Friends Roma). All. Simonetta Avalle. Vice All. Francesco Rita. Scoutman: Lorenzo De Marco. Fisioterapista: Martina Racalbuto

I RISULTATI-

24/06

LAZIO - Trentino 2-0 (25-20, 25-17)

LAZIO - Liguria 2-0 (25-7, 25-10)

25/06

Sicilia - LAZIO 0-2 (19-25, 12-25)

LAZIO - Umbria 2-0 (25-11, 25-15)

26/06

Trentino - LAZIO 0-2 (9-25, 16-25)

LAZIO - Piemonte 2-1 (22-25, 25-14, 16-14)

SEMIFINALI-

LAZIO – Emilia Romagna (26/06 ore 9.00)

Lombardia – Veneto (26/06 ore 9.00)

FINALE-

Venerdì 28 giugno ore 9.00