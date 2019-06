Il Lazio in finale nel Trofeo delle Regioni

LIGNANOSABBIADORO (UDINE)- Il CQR Lazio è in finale al Trofeo delle Regioni Kinderiadi 2019 femminile. A Lignano Sabbiadoro le ragazze Under 15 allenate da Simonetta Avalle e dal suo vice Francesco Rita hanno continuato nel loro percorso netto, fatto di sole vittorie nelle 7 gare giocate da lunedì a oggi, battendo 2-0 l'Emilia Romagna nella semifinale.

Ribechi e compagne si sono imposte 2-0 (26-24, 25-15) giocando una grande pallavolo dalla metà del primo set in poi. Il gioco del Lazio ha raggiunto i livelli della passata edizione, in cui la rappresentativa regionale vinse il titolo in Abruzzo, laureandosi campione d'Italia. Domani l'opportunità di mantenere lo scudetto sul petto contro un Veneto molto agguerrito, in grado di superare 0-2 la Lombardia nell'altra semifinale. La finalissima - la terza consecutiva per il Lazio femminile dopo quella persa nel 2017 e quella vinta nel 2018 - verrà trasmessa in diretta (ore 9.00) sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.

LE CONVOCATE DEL LAZIO FEMMINILE-

Sara Bellia, Valentina Brandi, Greta Catania, Luna Cicola, Giorgia Coveccia, Giada Di Mario, Giulia Orlandi, Giulia Polesello, Arianna Prati, Manuela Ribechi, Martina Spadolini, Martina Ungaro. All. Simonetta Avalle. Vice All. Francesco Rita. Scoutman: Lorenzo De Marco. Fisioterapista: Martina Racalbuto

I RISULTATI

24/06

LAZIO - Trentino 2-0 (25-20, 25-17)

LAZIO - Liguria 2-0 (25-7, 25-10)

25/06

Sicilia - LAZIO 0-2 (19-25, 12-25)

LAZIO - Umbria 2-0 (25-11, 25-15)

26/06

Trentino - LAZIO 0-2 (9-25, 16-25)

LAZIO - Piemonte 2-1 (22-25, 25-14, 16-14)

26/06 - SEMIFINALE

LAZIO - Emilia Romagna 2-0 (26-24, 25-15)