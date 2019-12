La Piccinini si allena col Club Italia. Tornerà presto in campo ?

MILANO- Francesca Piccinini, tagliato il traguardo dei quarant’anni, ha ufficialmente dato il suo addio alla pallavolo giocata ma proprio non riesce a staccarsi da quello che è stato il suo mondo e la sua vita per tanti anni. E’ di questi giorni la notizia che la ‘Picci’ ha ripreso ad allenarsi con le azzurrine del Club Italia. Un modo per mantenere la sua splendida forma oppure, dietro a questa decisione, c’è il nascosto desiderio di un clamoroso ritorno in campo ? solo il tempo potrà dircelo…