Decise le date dei recuperi delle partite di A1 e A2 Femminile

ROMA- Nel rispetto delle decisioni ad oggi assunte dalle Autorità Sanitarie e Politiche, la Lega Pallavolo Serie A Femminile comunica le date dei recuperi delle giornate dei Campionati di Serie A1 e Serie A2 Femminile non disputate a causa della sospensione dell’attività sportiva per l’epidemia Co-Vid 19.

SERIE A1-

La 20^ giornata, disputata solo parzialmente il 22-23 febbraio, sarà recuperata mercoledì 18 marzo alle ore 20.30 .

La 21^ giornata, in programma il 26 febbraio, sarà recuperata mercoledì 1 aprile alle ore 20.30 .

La 22^ giornata, prevista per il 29 febbraio-1 marzo, sarà recuperata nel weekend di sabato 4 e domenica 5 aprile .

In considerazione della situazione di emergenza, la Lega Pallavolo Serie A Femminile recepirà le richieste di recupero da parte dei Club in altre date rispetto a quelle stabilite in casi di verificata necessità (indisponibilità degli impianti di gioco, impegni nelle Coppe Europee, etc.).

La riformulazione del calendario di Regular Season implica la modifica del planning della prima parte dei Play Off Scudetto, la cui nuova versione verrà comunicata nei prossimi giorni.

SERIE A2-

Le due gare della 3^ giornata della Pool Promozione e della Pool Salvezza non disputate lo scorso weekend, nonché le gare della 4^ giornata saranno così recuperate:

POOL PROMOZIONE-



3^ GIORNATA

Mercoledì 11 marzo 2020, ore 20.30

Eurospin Ford Sara Pinerolo – LPM BAM Mondovì

4^ GIORNATA

Mercoledì 18 marzo 2020, ore 18.00

Delta Informatica Trentino – Itas Città Fiera Martignacco

Mercoledì 18 marzo 2020, ore 20.30

Conad Olimpia Teodora Ravenna – Omag S. Giovanni in Marignano

Mercoledì 18 marzo 2020, ore 21.00

Barricalla Cus Torino – Eurospin Ford Sara Pinerolo

POOL SALVEZZA

3a GIORNATA

Giovedì 5 marzo 2020, ore 18.00

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Green Warriors Sassuolo

4a GIORNATA

Mercoledì 18 marzo 2020, ore 19.30

Green Warriors Sassuolo – P2P Smilers Baronissi

Mercoledì 18 marzo 2020, ore 20.00

Club Italia Crai -Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

Cuore di Mamma Cutrofiano – Roana Cbf H.R. Macerata

Nei prossimi giorni sarà fissato il recupero delle restanti partite:

POOL PROMOZIONE

4a GIORNATA

Geovillage Hermaea Olbia – LPM BAM Mondovì

Volley Soverato – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

POOL SALVEZZA

4a GIORNATA

Cda Talmassons – Acqua & Sapone Roma Volley Club

Exacer Montale – Sigel Marsala