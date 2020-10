Covid-19: rinviate le gare di Roma e Cuneo

ROMA-La Lega Pallavolo Serie A Femminile comunica che la Società Roma Volley Club ha segnalato alcuni casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. In attesa di effettuare nuovi tamponi sul resto delle atlete e dei componenti dello staff, è stato disposto il rinvio a data da destinarsi della gara tra Acqua&Sapone Roma Volley Club ed Exacer Montale, valida per la 7a giornata del Girone Ovest di Serie A2 Femminile e in programma per domenica 25 ottobre.

Inoltre, in osservanza del protocollo FIPAV per lo svolgimento dell’attività di alto livello, la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha disposto il rinvio a data da destinarsi delle prossime due gare della Bosca S.Bernardo Cuneo:

7a GIORNATA

Delta Despar Trentino – Bosca S.Bernardo Cuneo

8a GIORNATA

Bosca S.Bernardo Cuneo – Banca Valsabbina Millenium Brescia