Sky Wifi nuovo sponsor della Lega Femminile

Dopo aver scelto di puntare sul volley femminile trasmettendo su Sky Sport un incontro di Serie A1 per ogni giornata, Sky, con questa partnership, conferma il suo sostegno a favore di un movimento sportivo in grande ascesa, molto amato dalle famiglie e sempre più diffuso su tutto il territorio nazionale.

«Siamo estremamente orgogliosi di sponsorizzare i campionati di Serie A pallavolo femminile, uno sport entusiasmante e sempre più seguito, di cui condividiamo pienamente i valori», ha commentato Paolo Nanni, Chief Broadband Officer di Sky Italia. «La passione per lo sport e per i giovani talenti è nel nostro DNA e il volley femminile incarna spettacolarità e potenza, due caratteristiche che contraddistinguono anche il nostro ultrabroadband, Sky Wifi ».

«Siamo felici di poter accogliere Sky Wifi come nuovo sponsor, e questa partnership è una conferma di come la nostra Serie A sia diventata un’eccellenza a cui le più importanti aziende a livello internazionale abbinano il proprio marchio. Il nostro è un pubblico in continua espansione, molto attento all’utilizzo delle nuove tecnologie e sempre più desideroso di poter vivere lo sport che ama sotto nuove e moderne sfaccettature. Dopo Sky, che da inizio anno ha contribuito alla diffusione del nostro amato sport, siamo quindi molto contenti nel dare il benvenuto a Sky Wifi nella grande famiglia della Pallavolo Femminile italiana »- ha dichiarato Mauro Fabris, Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

La fibra ultraveloce di Sky Wifi garantisce una connessione stabile e ottimizzata per lo streaming, ed è oggi disponibile in oltre 3000 comuni italiani. Dopo essere stato premiato dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza come connessione internet domestica con il miglior rapporto qualità prezzo, Sky Wifi ha ricevuto un altro importante riconoscimento da Altroconsumo che, nella classifica dei servizi consigliati, lo ha inserito al primo posto tra i provider di telefonia fissa e internet.

Quella con Sky Wifi è una partnership importante, nata in collaborazione con Master Group Sport, advisor della Lega Pallavolo Serie A Femminile:

«Da oltre dieci anni siamo al fianco della Lega Pallavolo Serie A Femminile nella promozione del movimento rosa- ha dichiarato Antonio Santa Maria, Direttore Generale di Master Group Sport. Siamo contenti che un’azienda come Sky Wifi abbia sposato il progetto e questo testimonia, ancora una volta, come il movimento femminile trasmetta emozioni e valori sani ».

Sky Wifi sarà presente on site sui led degli oltre 35 palazzetti dove si disputano le partite dei due campionati e godrà della visibilità offerta dai broadcaster rights holder (oltre a Sky Sport, anche Rai e Volleyball World TV).