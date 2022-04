Dream Team Roma: un metodo condiviso e sempre in evoluzione come marchio di fabbrica

La Dream Team Roma sta vivendo una stagione di grandi soddisfazioni, con quasi tutte le compagini piazzate per la qualificazione alle fasi finali dei rispettivi tornei. Dalla Serie D fino a scendere all’Under 12, lo staff tecnico sta raccogliendo quello che è stato seminato durante l’annata agonistica, con una preparazione mirata e fondata su principi chiari e condivisi. “Quello che stiamo ottenendo sul campo è il frutto della modalità di allenamento condivisa con l’intero staff, di una programmazione attenta, e di un’organizzazione che, nel suo insieme, sta plasmando una vera e propria cultura. Il metodo viene applicato in tutte le categorie, la nostra filosofia in questo modo si sviluppa al massimo e fornisce alle ragazze la possibilità di passare da un gruppo all’altro a seconda delle esigenze, seguendo uno stile formativo, e potendosi esprimere così al top, e liberamente”.

Queste le parole del direttore generale Luca Liguori, vera anima del progetto Dream Team Roma. Una strategia comune, che porta le più giovani a crescere giocando nelle categorie superiori, sotto la supervisione di un comparto tecnico competente e di alta qualità. Lo staff si confronta continuamente, si uniscono le menti e si condividono le esperienze. Il direttore tecnico del settore giovanile è Franco D’Alessio, una garanzia nel panorama pallavolistico laziale e non solo. Il metodo integrato ha come obiettivo quello di aiutare le atlete ad esprimere il loro massimo potenziale, curando in particolare l’aspetto mentale: “Curiamo contemporaneamente tecnica, tattica e aspetti mentali. La sicurezza tecnica si solidifica, oltre che con il lavoro pratico in campo, anche con un lavoro atto a migliorare il mindset (mentalità). Portiamo avanti lo sviluppo personale, in ogni momento va valutato l’effetto che la mente ha sulla prestazione, e viceversa. In questo senso, l’interpretazione dell’errore è fondamentale, il valore che gli si dà, e come si reagisce. Con l’approccio ecologico, che è la base della metodologia utilizzata, le ragazze sviluppano il processo di ricerca di soluzioni motorie, si incrementa l’autonomia, e si genera una tecnica più efficiente. Tutto questo, porta ad una solidità emotiva, rendendo le atlete più sicure e resilienti allo stress”.

Dal punto di vista tecnico si lavora seguendo un’idea comune. Claudia Nardinocchi, allenatrice di secondo grado, è una colonna dello staff tecnico gialloblù, avendo anche vestito la maglia del club, ottenendo una promozione in serie C: “Rispetto agli anni passati, puntiamo ad insegnare la tecnica all’interno del gioco, non più con una serie di esercizi ripetitivi, e qualche volta noiosi e schematici. Cerchiamo di aiutare le ragazze a rischiare le giocate – racconta Nardinocchi - ed a superare le difficoltà, considerando l’eventuale errore come importante nel percorso di apprendimento. Nei gruppi dell’Under 14,16 e 18 le ragazze ruotano, e vengono indifferentemente impiegate nei tre campionati, compatibilmente coi limiti di età”. La preparazione fisica è affidata alle sapienti mani di Glauco Ranocchi, preparatore Fipav dal 2006, segue le Nazionali giovanili, e collabora con il sodalizio di Casal Bruciato, con una presenza in palestra di due giorni a settimana per seguire le ragazze gialloblù: “Applichiamo i principi della preparazione giovanile – precisa Ranocchi - lo sviluppo della forza è il miglior antidoto agli infortuni. Siamo attenti ad introdurre gradualmente il sovraccarico; lo squat nella pallavolo è determinante, lavoriamo sia col bilanciere che senza. Le ragazze col tempo assimilano la tecnica esecutiva, la migliorano, ed arricchiscono il proprio bagaglio personale con degli esercizi che serviranno loro anche nell’alto livello”.