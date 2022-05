Matera, trent’anni in un week end

Trent’anni in un week end. Trent’anni di storia, di vittorie, scudetti e coppe Campioni. Quattro anni tra sogni, magie e un entusiasmo straripante e soprattutto mai vissuto a Matera, la Città dei Sassi, messa al centro della cultura europea solo dopo l’epopea delle ragazze che schiacciavano. Capaci a forza di schiacciate di sdoganare la bellezza calda, potente di una città unica al mondo. Già, sono passati trent’anni dal primo scudetto di Matera, dalla visione del compianto Salvatore Bagnale, il primo presidente. Era il 1992, una vita fa. Ma il tempo non cancella, semmai alimenta i ricordi, se coltivati bene, se tenuti in vita. Ed era giusto celebrare questa ricorrenza con un evento ad hoc organizzato per il 25-26 giugno e denominato “PVF 30” che sarà presentato sabato prossimo alle 16.30 (in diretta Facebook) nella Sala Mandela della cittadina lucana. All’iniziativa, organizzata dalle società Rvm Broadcast, F052 content production e Quadrum, in collaborazione con l’associazione Matera Set e col patrocinio del Comune di Matera parteciperanno il sindaco Domenico Bernardi, l’Assessore alla Cultura Tiziana D’Oppido e l’Assessore allo Sport Valeria Piscopiello. Nel corso dell’incontro è previsto l’intervento, in remoto, di alcune delle atlete protagoniste della storia della PVF Matera. State connessi.