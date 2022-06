Volleyrò-In Volley Piemonte è la finale Under 16 Femminile

ROMA-Uno spettacolo degno della grandezza di Roma. Lo regala la pallavolo, che nella Città Eterna spalanca le porte della finalissima scudetto Under 16 a Volleyrò Casal de’ Pazzi e In Volley Piemonte, al termine di due semifinali bellissime, durate quasi 2 ore e 30 ciascuna, nelle quali laziali e piemontesi hanno superato, rispettivamente, il Volley Academy Piacenza (3-2 in rimonta dopo essere andate sotto per due set a zero) e l’Imoco Volley (3-1). Volleyrò ha conquistato nel 2021 il tricolore dell’Under 17, l’In Volley quello dell’Under 15: nella gara del Palazzo dello Sport di Roma (Eur), in programma domenica 5 giugno alle ore 11.00, si affrontano quelle che attualmente sembrano davvero essere le due migliori società nel settore femminile giovanile.



Nel pomeriggio si sono giocate anche altre finali: quella per il 9° posto vinta da Arzano (su Jesi), quella per l’11° posto vinta da Prato (su Chions), quella per il 13° conquistata dalla Duemila12 de’ Settesoli (contro Cutrofiano) e quella per il 15° piazzamento che ha visto Siracusa superare in tre set le sarde della Gymland.



I quarti di finale si sono giocati invece stamattina. Al Pala Fonte la Volley Accademy Piacenza dopo aver perso il primo set contro la Visette Volley è riuscita a ribaltare le sorti dell’incontro chiudendo sul 3-1 (19-25, 25-21, 25-22, 25-23) finale. L’altro quarto di finale che ha visto scontrarsi al Pala Torrino In Volley Piemonte Fiorentini e Synergy Volley Venezia è stato vinto dalle piemontesi. Le ragazze di coach Trinchero hanno avuto la meglio con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-14, 25-22) sulle rivali venete, qualificandosi così alla gara valevole l’accesso in finale. Il Pala Tellene invece è stato il teatro dello scontro tra le padrone di casa della Volleyrò Casal dè Pazzi e la Scuola di Pallavolo Anderlini. A brillare sono state le laziali che si sono imposte per 3-1 (25-19, 22-25, 25-23, 25-21). L’ultima semifinalista è uscita dal match che ha visto protagoniste al Pala ToLive Valentino Ricci Imoco S. Donà e Vero Volley Delicatesse. La battaglia sotto rete è stata vinta dall’Imoco che dopo un match molto intenso è riuscita a superare 3-2 (18-25, 25-20, 22-25, 25-20, 15-11) Monza, andando così a completare la griglia della final four.



LE GARE DEL POMERIGGIO-



SEMIFINALE 1-4° POSTO-