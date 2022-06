La Pro Patria vince il titolo Under 14 femminile

MONDOVI’ (CUNEO)- Si è conclusa oggi nel monregalese una settimana all’insegna della bella pallavolo giovanile con la Finale Nazionale CRAI Under 14 che ha assegnato l'ultimo scudetto giovanile femminile ancora in palio. Il Pala Menera, impreziosito quest’oggi anche da una bella cornice di pubblico, è stato questa mattina il teatro che ha visto trionfare la Pro Patria Volley Milano. Alla presenza del consigliere federale Gianfranco Salmaso, del presidente del CR FIPAV Piemonte Paolo Marangon e della presidente della Lmp Pallavolo Mondovì e del COL Alessandra Fissolo, la squadra di coach Brugnone nel derby tutto lombardo per il titolo di categoria ha superato Busnago Volleyball Team per 3-0 (28-26, 25-13, 25-20)

Nella finale per il terzo e quarto posto, invece, Volley Friends Roma al termine di un match combattuto e vinto al tie-break si è imposto contro Fusion Volley 3-2 (25-22, 24-26, 25-18, 25-17, 15-10).

Tornando alla finale per il titolo l’avvio del primo parziale è stato contraddistinto da un certo equilibrio e le due formazioni hanno battagliato punto a punto. L’equilibrio è stato rotto da Busnago che ha premuto sull’acceleratore e si è assicurata un buon margine di vantaggio (18-15). Con il passare delle azioni però la Pro Patria si è rifatta sotto ed è stata brava a reagire nel finale quando ha piazzato l’affondo decisivo e si è imposta ai vantaggi 28-26. Nel secondo parziale la Pro Patria Milano è partita subito forte, riuscendo ad accumulare un margine importante di vantaggio (11-3). Busnago Volleyball Team ha provato a reagire, ma la squadra meneghina ha gestito con intelligenza la situazione ed è stata in grado di chiudere il set in proprio favore con il punteggio di 25-13.

Nel terzo set Busnago ha provato a tenere testa alla Pro Patria ma Riva e compagne, trascinate anche dai propri sostenitori presenti al Pala Manera, hanno nuovamente spinto sull’acceleratore e condotto fino al conclusivo (25-20) che ha regalato alla squadra milanese il titolo nazionale under 14 femminile. Ad osservare in questi giorni i migliori talenti Under 14 anche il tecnico della Nazionale Under 16 femminile Pasquale D’Aniello insieme al suo vice Oscar Maghella.

I RISULTATI-

Finale 1°-2° posto: Pro Patria Volley Milano- Busnago Volleyball Team 3-0 (28-26, 25-13, 25-20)

Finale 3°-4° posto: Fusion Team Volley-Volley Friends Roma 2-3 (22-25, 26-24, 18-25, 25-17, 10-15)

Finale 5°-6° posto: Trento Volley-Scuola di Pallavolo Anderlini 3-1 (25-14, 22-25, 25-18, 25-18)

Finale 7°-8° posto: Us Torri-Visette Volley 1-3 (18-25, 24-26, 25-23, 19-25)

LA CLASSIFICA FINALE-

1.Pro Patria Volley Milano 2. Busnago Volleyball Team 3. Volley Friends Roma Volley Friends Roma 4. Fusion Team Volley 5. Trento Volley 6. Scuola di Pallavolo Anderlini 7. Visette Volley. 8. Us Torri 9. In Volley Piemonte 10. Pallavolo Scandicci 11. Palermo 12. Pallavolo Collemarino 13. Chions Fiume Volley 14. Arzano Volley 15. Sarroch Pol. 16. Cuore di Mamma Cutrofiano 17. Volleyrò Casal de Pazzi, Teodora Settore Giovanile, Gada Volley Pescara 21. Centro Tecnico Territoriale, Cogne Aosta Volley, Pediatrica Specialist Calmalù. 25. Marconi Volley, Livinvolley, VolleyValley Funivia dell’Etna, Termoli Pallavolo.

PREMI INDIVIDUALI-

Miglior Centrale: Celeste Torre (Pro Patria Milano)

Miglior Schiacciatrice: Elena Zillio (Fusion Volley Team)

Miglior libero: Virginia Di Napoli (Busnago Volleyball Team)

Miglior Palleggiatrice: Alice Dalla Vecchia (Us Torri)

MVP: Alessia Forte (Volley Friends Roma)

IL ROSTER DELLA PRO PATRIA FORMAZIONE CAMPIONE D’ITALIA-

Giorgia Lo Bianco, Elena Braga, Lara Rebecca Lanzoni, Eva Riva, Celeste Torre, Rebecca Manglavite, Elisabetta Anna Kalinic, Alice Chiara Bertoli, Daria Fumagalli, Allegra Scalvini, Aurora Jacobone, Annachiara Foroni, Elisa Borghi, Lavinia Spagnolini. All. Luigi Brugnone