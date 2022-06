Alice De Luca è la vice Bechis a Roma

LA CARRIERA-

Alice, che ha indossato la maglia giallorossa delle Wolves nelle stagioni 2018/19 e 2019/20 in serie A2, ha fatto due esperienze da titolare in serie B1 ad Isernia e a Torre Annunziata (Napoli).

Vanta nel suo palmares 4 titoli da Campione d’Italia nelle categorie giovanili.

Ha terminato con 4 mesi di anticipo gli esami universitari e sta preparando la tesi per laurearsi in Scienze dell’Educazione e Formazione dell’Infanzia

LE PAROLE DI ALICE DE LUCA-

« La chiamata di Roma non me l'aspettavo. È stata una bellissima sorpresa. Mi sono trovata molto bene nei 2 anni in cui ho giocato per questo Club e quindi non ho avuto dubbi. Poi giocare con la maglia della tua città è qualcosa di meraviglioso. Voglio ringraziare tutti i dirigenti per avermi dato questa opportunità. Torno a giocare nella capitale, in serie A, dopo due anni in serie B1. Il primo, ad Isernia, con la pandemia ci siamo dovuti fermare, ma lo scorso anno è stato proprio un bellissimo anno. Mi sono sentita a casa a Torre Annunziata, sono molto grata alla società e alle mie compagne. Rientro a Roma con più esperienza di quando sono partita, anche perché il protagonismo che hai giocando titolare ti insegna ad assumerti le tue responsabilità. Sono cresciuta anche caratterialmente. La squadra mi sembra molto completa, di ottimo livello. Un bellissimo mix di esperienza e gioventù. Con Melli, Ferrara e Ciarrocchi ci ho già giocato e sono felice di rincontrarle. Sarò il cambio di Bechis, una giocatrice forte ed esperta. Sono contenta di giocare con lei perché potrò imparare tanto. Non vedo l'ora di conoscerla. Mi aiuterà sicuro a crescere e migliorarmi. Credo che saremo veramente un bel gruppo. Cuccarini non lo conosco, ma so che è un allenatore molto esperto e capace. Da quando sono iscritta all'Università dedico gran parte del mio tempo libero allo studio. Leggo molto e appena posso sto con la mia famiglia. Siamo una famiglia di sportivi. Papà è un ex portiere della Roma Primavera, un vero sportivo, ora gioca a padel. Mamma è una nuotatrice. Mia sorella gioca a pallavolo come me. Anche il nostro cane, nonostante i 15 anni, è in piena forma. Mi piace l'idea di poter giocare al Palazzetto di Viale Tiziano, per un romano significa giocare a casa veramente. Spero si avveri presto, sarebbe emozionante. Di Roma amo profondamente il Colosseo, non mi stanco mai di vederlo e ogni volta che ci passo davanti, anche in macchina, mi cattura lo sguardo come fosse la prima volta. Roma è tutta da scoprire, anche io non credo di conoscerla tutta. Un altro posto che amo è il Pincio, a me da pace, mi rilasso guardando il panorama da lassù. Ai tifosi delle Wolves dico di seguirci sempre più numerosi. Mi hanno detto che c'è il Branco, un bel gruppo organizzato, non vedo l'ora di conoscerli. A fare il tifo ci saranno anche i miei amici, sono venuti anche a Napoli a vedermi, non mancheranno di certo a Roma ».