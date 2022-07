Egonu in vacanza con il nuovo fidanzato

ROMA - Continua a sorprendere Paola Egonu che in questi giorni è in vacanza in Sardegna con il nuovo fidanzato. Si tratta del pallavolista polacco Michal Filip. I due giocheranno entrambi nel campionato turco. La schiacciatrice azzurra nel Vakifbank, Michal nel Develi Belediyespor.

Paola, legata sentimentalmente in passato a Katarzyna Skorupa, ha espresso chiaramente il suo pensiero sui suoi orientamenti sessuali, ribadendo fondamentamente che il suo privato riguarda soltanto lei.

« Ho ammesso di amare una donna (e lo ridirei, non mi sono mai pentita) e tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorarmi di un ragazzo, o di un’altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei. Quello che deve interessare è se gioco bene a volley, non con chi dormo ».