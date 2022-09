Quanta gente a Busto Arsizio per il libro di Paola Egonu !

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- La popolarità di Paola Egonu travalica il campo di pallavolo. Centinaia di fans hanno affollato la Bustolibri in via Milano di Busto Arsizio per la presentazione del libro “18 segreti per diventare una stella” che la giocatrice azzurra ha firmato con Emanuele Giulianelli ed editato dalla Piemme Edizioni.