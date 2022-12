La Lega Femminile sostiene Fahimeh Karimi

ROMA- La Lega Volley Femminile ribadisce la totale condanna ad ogni tipo di violenza e abuso. Per questo, già in occasione di Busto Arsizio-Cremona e Perugia-Novara di ieri sera, e da oggi, domenica 4 dicembre, su tutti i campi di Serie A, si svolgerà un’iniziativa a sostegno di tutte le donne vittime del regime oppressivo iraniano e in particolare di Fahimeh Karimi, l’insegnante di pallavolo condannata a morte per aver preso parte alle proteste. La sua immagine verrà proiettata all’interno dei palazzetti e un messaggio fonico ribadirà la posizione di tutto il Consorzio: