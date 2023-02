La Lega Femminile con UNICEF per Turchia e Siria

ROMA- LaLega Volley Femminile rinnova il proprio impegno al fianco di UNICEF e continua a sostenere la campagna di emergenza per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto in Siria e Turchia. Dopo l’iniziativa dello scorso weekend in occasione di Macerata-Milano, prosegue il supporto del Consorzio per raccogliere fondi destinati a tutti coloro tragicamente coinvolti nel sisma: su tutti i campi, per le prossime due settimane, i tifosi saranno invitati a donare da giri Led e annunci fonici, che ribadiranno l’importanza di fare la propria parte in questo momento delicato per tante famiglie.