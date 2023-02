Presentato a Roma "Fuori dal corpo", il libro di Manuela Benelli

ROMA- Un racconto intenso e di grande umanità, fatto di ostacoli e vittorie (sportive e non). Manuela (Manù) Benelli, tra le più titolate pallavoliste italiane di sempre, ripercorre la sua storia in "Fuori dal corpo", il libro autobiografico, pubblicato da Lab DFG, che è stato presentato a Roma presso la libreria Notebook dell'Auditorium Parco della Musica. In dialogo con l'autrice, l'attivista Luisa Garribba Rizzitelli, attivista femminista ed LGBTIQ e presidente di Assist, l'Associazione Nazionale Atlete di cui Benelli è tra le socie fondatrici. La presentazione è organizzata da One Billion Rising Italia e da Assist.

CHI E' MANUELA BENELLI-

Nata a Ravenna, Manù Benelli è stata protagonista di un'impresa storica del volley italiano, l'infilata di 11 scudetti consecutivi vinti dal 1980-81 al 1990-91 con la Teodora Ravenna. Ma accanto alle alle presenze in nazionale (ben 325) e a un medagliere prodigioso di successi (6 Coppe Italia, 1 Mondiale per club, 2 Coppe dei Campioni, la medaglia di bronzo agli Europei), celebrati dall'ingresso nella "Hall of Fame" della pallavolo del nostro Paese, la sua è una storia fatta anche di momenti di solitudine, segnata dal rapporto non sempre facile con il suo allenatore Sergio Guerra, dal peso di dover sempre essere la numero uno, e da un contratto, quando era già allenatrice, con clausole omofobe che per prima, pubblicamente, ha avuto il coraggio di denunciare.