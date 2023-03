MILANO- La notizia non è ancora ufficiale, probabilmente lo sarà solo a fine stagione, ma appare ormai certo che Paola Egonu tornerà a giocare nella nostra serie A1. La schiacciatrice di Cittadella non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 marzo, che la lega al Vakifbank e lascerà la Turchia dopo una sola stagione. L’azzurra si firmerà per ambiziosa Vero Volley Milano con un contratto di un milione di euro a stagione. Se ne saprà di più nelle prossime settimane.