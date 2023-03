La tribuna T9 del Pala Igor intitolata a Sara Anzanello

NOVARA-Domenica 26 marzo 2023 rappresenterà un giorno storico per la pallavolo novarese, con l’intitolazione della tribuna T9 del Pala Igor Gorgonzola a Sara Anzanello, indimenticata campionessa che ha legato per oltre un decennio la propria attività sportiva alla città, prematuramente scomparsa nell’ottobre 2018, a soli 38 anni. Nel corso della sua strepitosa carriera, che l’ha portata anche sul tetto del mondo nel 2002, Sara ha vestito la maglia di Agil Volley e di Novara per dieci stagioni tra il 1999 e il 2009 e poi ancora nell’annata 2015-2016, la sua ultima di attività.