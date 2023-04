Dramma nel volley, Julia Ituma precipita da una finestra e muore

Una tragedia colpisce l 'Igor Novara , squadra femminile di volley, che ieri ha giocato in Turchia contro l'Eczacibasi, per il ritorno delle semifinali di Champions League. Julia Ituma, opposto diciottenne della squadra piemontese, è precipitata dalla finestra della sua stanza d'albergo ed è morta sul colpo.

Chi era Julia Ituma

Si indaga sulle cause che hanno portato alla morte della giocatrice e non si esclude il suicidio. Julia Ituma era nata a Milano l'8 ottobre 2004 ed era di origini nigeriane. Alta 1,92, era alla sua prima stagione con l'Igor Gorgonzola Novara, che l'aveva acquistata dal Club Italia (Serie A2), dove era approdata nel 2019. Veniva considerata una promessa del volley azzurro. Nel suo palmares Ituma vantava diversi titoli con le nazionali giovanili, tra i quali l'oro mondiale under 20 nel 2021, quello europeo con l'Under 19 nel 2022 e ancora l'oro alle Olimpiadi giovanili. Tra i suoi punti di forza il salto e la battuta. Era iscritta a un liceo sportivo di Milano.

Berruto: "Sono sconvolto"

La morte di Julia Ituma ha sconvolto il mondo della pallavolo. L'ex ct azzurro Mauro Berruto, oggi responsabile sport per il Partito Democratico, ha scritto su Twitter: "Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara. Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana". Da fonti del Ministero degli Esteri trapela l'intenzione di capire meglio cosa è accaduto: "Il Consolato generale a Istanbul, l'ambasciata di Ankara in stretto raccordo con la Farnesina stanno seguendo con la massima attenzione la triste vicenda della giovanissima pallavolista Julia Ituma, trovata senza vita a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la sua squadra, l'Igor Gorgonzola Novara, per la partita di Champions League. Il Consolato generale si è immediatamente attivato con i familiari di Julia ai quali sta prestando la massima assistenza mentre un costante raccordo è assicurato con la squadra e il suo direttore sportivo, nonché con la Federazione italiana di pallavolo e le autorità locali", è quanto trapela dalla Farnesina.