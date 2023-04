Morte Ituma, il mistero di quella notte: cosa è accaduto tra l’1.30 e le 5?

Tempi

I tempi sono importanti per ricostruire i fatti, e su quelli sta lavorando la polizia turca. Il video che sta facendo il giro del web, quello in cui Ituma cammina nervosamente su e giù per il corridoio (ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della struttura), sedendosi poi a terra con la testa tra le ginocchia quasi in preda a un attimo di disperazione, va collocato tra le 22.40 e le 23.50 di mercoledì sera. Quindi, almeno quattro ore prima della morte. «Quando è rientrata abbiamo parlato fi no all’una e mezza circa» le parole della compagna di stanza, Lucia Varela Gomez. Poi il buio. Non si sa ancora se Ituma abbia trascorso sveglia il resto della notte, se ha fatto delle chiamate o se ne ha ricevute. Il cellulare è sotto sequestro e le autorità stanno analizzando i tabulati. Ieri è circolata la voce di un messaggio scritto dalla 18enne sulla chat della squadra, un «arrivederci» che sarebbe, secondo i media turchi, la prova definitiva del suicidio. La società piemontese però ha fatto sapere che nulla di tutto questo sarebbe mai avvenuto: la ragazza, infatti, non avrebbe scritto alcun sms né all’interno del gruppo WhatsApp né alle compagne in forma privata. Ci sono parecchi dubbi anche sul presunto litigio avuto con un compagno di scuola e sul successivo tentativo di contattare Varela tramite messaggio per assicurarsi che Julia fosse tranquilla in seguito a questa ipotetica discussione. L’Igor è in silenzio stampa, le sue giocatrici sono sotto shock: diverse tra loro avrebbero già fatto sapere che la pallavolo in questo momento non è una priorità. Intanto la partita di domani contro Chieri (gara 1 dei quarti scudetto) non si disputerà. Salterà di conseguenza anche l’allenamento odierno.

Autopsia

La madre Elizabeth e la zia Helen sono tornate ieri sera da Istanbul, dove si erano recate una volta appresa la tragica notizia. I familiari, le colleghe e gli amici più stretti non hanno mai sospettato che Julia potesse star male. «Non aveva mai manifestato nessun disagio e cominciavamo già a parlare della prossima stagione» ha detto l’agente Donato Saltini. E se è vero che i buchi neri, molto spesso, somigliano a dei tunnel nei quali le persone si perdono senza chiedere aiuto, è altrettanto importante lasciare aperta ogni strada sulle cause della morte. Inclusa quella dell’incidente. A terra, accanto al corpo, c’erano infatti delle scarpe, che Julia potrebbe aver lasciato sul balcone rientrando in albergo. La signora Elizabeth, nigeriana, per Julia è sempre stata un faro, in particolare dopo l’allontanamento del padre avvenuto molto presto, ancor prima che la ragazza a 11 anni scoprisse la passione per la pallavolo nell’oratorio San Filippo Neri di Affori, dove tra lunedì e martedì si svolgeranno i funerali. Un’infanzia difficile e problematica potrebbe aver lasciato il segno. Ma il collegamento diretto tra queste zone d’ombra e la causa della morte non può e non deve essere immediato. Almeno non in questo momento. I risultati dell’autopsia, eseguita ieri, tenteranno di dare le risposte alle tante domande rimaste in sospeso.