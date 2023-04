Funerali Ituma, l’amica: “Ancora non ci credo, ho il cuore spezzato”

MILANO - "Sono qui ma ancora non ci credo, aveva tanto da dare". Sono le parole, tra le lacrime, di Aurora Cannone, un'amica di Julia Ituma, fuori dalla chiesa San Filippo Neri di Milano dove si stanno svolgendo i funerali della pallavolista della Igor Gorgonzola Novara, trovata morta fuori dall'hotel in Turchia dove alloggiava con la squadra il 13 aprile. "Sono convinta di questo, che avesse ancora molto da dare. Quello che è successo non doveva succedere. Non ci sentivamo da qualche tempo, ma ho tantissimi ricordi con lei. Già da piccola era fortissima", dice ancora commossa.

Morte Ituma, il mistero di quella notte: cosa è accaduto tra l’1.30 e le 5? Ituma, anche il ministro Abodi ai funerali Una folla si è radunata all'esterno della chiesa già un'ora prima dell'inizio della cerimonia, con tante le persone accorse per salutarla. Sono arrivati il pullman con la squadra della Igor Volley e quello del Club Italia, altro team in cui ha militato Ituma. Presenti anche il ministro per lo Sport Andrea Abodi, Francesca Piccinini, dirigente sportiva ed ex pallavolista azzurra, e il presidente della Lega Volley femminile Mauro Fabris. L'arrivo del feretro è stato accompagnato da numerosi applausi e dai parenti, in lacrime.

Applausi e commozione per Ituma È iniziato alle 11 il funerale di Julia Ituma, con rose bianche su una bara di legno chiaro. "Le crisi vanno illuminate per vincere. Noi vogliamo rivendicare il diritto di essere anche fragili, il diritto di sbagliare qualche volta". Così Don Ivan Bellini durante la celebrazione del funerale. "Vogliamo rivendicare il diritto di essere amati così come siamo, prima di ogni merito. Questo è il dono più grande che possiamo fare a noi stessi e il dono più bello per onorare la nostra cara Titu. Julia, figlia nostra, grazie per ciò che sei stata per tutti noi. Non vergognatevi di avere paura del buio. Le paure vanno dette per poterle cacciare via. Le paure sono nelle tenebre ma quando sono messe nella luce scoppia la verità. La vita di Julia Ituma è stata una buona notizia. La dimostrazione che i nostri villaggi, i nostri quartieri e città possono essere scenari di integrazione e di vera educazione". Infine ancora applausi e commozione all'uscita del feretro, con decine di palloncini colorati, blu e giallo come i colori della parrocchia San Filippo Neri, fuori dalla chiesa di Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA