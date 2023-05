Play Off: Trento e Brescia di fronte per la 1a finale

TRENTO- Sarà la BLM Group Arena di Trento il teatro di Gara 1 della Finale Promozione di Serie A2, parte del programma del #SuperSaturday, con fischio d’inizio alle ore 20. Dopo aver superato in due sole partite l’ostacolo rappresentato da Talmassons, l’Itas Trentino si giocherà il pass per l’A1 nella Serie che vedrà le gialloblù di coach Saja opposte alla Valsabbina Millenium Brescia di coach Beltrami, uscite vincenti in Gara 3 dalla serie contro San Giovanni in Marignano. Le due squadre si sono affrontate in Regular Season in due momenti molto diversi della stagione: l’inizio difficile delle trentine giovò alle leonesse, che trionfarono 3-0 nell’apertura dell’annata sportiva, mentre il momento no di fine anno delle giallonere favorì le trentine, che risposero con un altro 3-0 nella prima giornata di ritorno. Sarà quindi un match del tutto nuovo, con i due club consci dei propri difetti e dei propri punti di forza: dalle bomber Dehoog e Obossa alle registe Bonelli e Boldrini, dalla coppia di centrali Fondriest-Moretto a quella Torcolacci-Consoli, fino ad arrivare alle schiacciatrici Mason-Michieletto e Pamio-Cvetnic, con i liberi Parlangeli e Scognamillo a difendere le retrovie. Due squadre con una panchina lunga, con la ritrovata Joly e Meli pronte a entrare da un lato e Orlandi e Ratti a dare supporto dall’altro. Chi seguirà Roma in Serie A1? Solo il campo lo stabilirà.

« La soddisfazione per questa aver raggiunto questa finale è grande – spiega Stefano Saja – . Il percorso che ci ha portato fino a qui rende questa stagione da incorniciare e sarebbe il massimo riuscire a mettere la ciliegina su questa splendida torta. Brescia arriva da un percorso forse meno lineare del nostro, ma il roster rispecchia assolutamente le ambizioni di promozione che la società non ha nascosto fin dall’inizio del campionato. Giocano una pallavolo rapida con interpreti molto solidi per la categoria come Boldini, Cvetnic e Obossa, solo per citarne alcune. Anche se ci siamo già affrontati due volte in Regular Season, ritengo che il passato in questo momento conti ben poco, perché in questa serie di Finale si rimetterà in gioco tutto e si ripartirà da zero. Ci siamo guadagnati sul campo la possibilità di giocare gara-1 ed eventuale gara-3 in casa e questo è l’unico vantaggio che avremo a disposizione. Per il resto saranno gare da giocare a viso aperto e con l’entusiasmo di chi affronta quelle partite che tutti vorrebbero prima o poi giocare in carriera. Aspettiamo tutti i tifosi alla BLM Group Arena perché sono certo che sarà uno spettacolo ».

Così invece coach Alessandro Beltrami:

« Siamo reduci da un’intensa settimana contro San Giovanni in Marignano, con tre domeniche consecutive in Romagna. Abbiamo speso molte energie, arriviamo alla finale stanchi e con qualche acciacco, come tutte le squadre che sono arrivate a questo punto della stagione. In questi 8 lunghi mesi di campionato abbiamo imparato a conoscere sempre meglio noi stessi. Arriviamo pronti ad affrontare questa sfida, nella serie di semifinale abbiamo imparato tanto, di quello che siamo noi e dei nostri avversari. Dall’inizio dell’anno è cambiato molto, le nostre sono squadre fatte per arrivare a questo obiettivo, anche se con caratteristiche diverse. Loro avevano da subito più consapevolezza ed esperienza, noi l’abbiamo costruita. A maggio non abbiamo più il tempo di cambiare nulla, sarebbe solo controproducente, le carte sono quelle, sono scoperte, vincerà chi riuscirà a far pesare di più i propri aspetti positivi, le proprie qualità, ed esaltare le difficoltà della squadra avversaria. Trento ha pochi difetti, soprattutto a livello individuale, noi sappiamo battere bene e difendere con qualità, loro murano molto forte. Vedremo come riusciremo a scendere in campo, con Marignano siamo stati bravi a soffrire senza subire le avversarie ».

FINALE PLAY OFF PROMOZIONE GARA 1-



Sabato 6 maggio ore 20.00

Itas Trentino – Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Sessolo-Jacobacci