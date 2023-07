Aurora Rossetto aggiunge centimetri all'attacco di Messina

MESSINA- Per l’ Akademia Sant’Anna Messina ancora colpi dal mercato. Ingaggiata l’attaccante laterale Aurora Rossetto , Un’altra bocca di fuoco a disposizione per coach Fabio Bonafede. Si tratta della schiacciatrice Aurora Rossetto, in arrivo dal Friuli, dove ha disputato le ultime tre stagioni con Martignacco e Talmassons. Un altro ingaggio di grande spessore per il club messinese che con la classe ’97 originaria di Cittadella (PD), aggiunge tanti centimetri (ben 190) e tanti punti ad un reparto che già si era arricchito con gli innesti importanti di Kelsie Payne e Jessica Joly. Preziosa in fase di ricezione, dotata di grande tecnica e di tanta personalità, fa dei fondamentali di attacco e di muro il proprio punto di forza, oltre ad aver dimostrato nel tempo grande adattabilità, essendo stata impiegata all’occorrenza anche nel ruolo di opposto,

LA CARRIERA-

Cresciuta nella Pool Patavium Padova, la formazione pallavolistica giovanile di Aurora si sviluppa soprattutto nei due anni vissuti tra l’Anderlini Modena – dove nella stagione 2014/2015 disputa la serie B2 e il campionato di categoria Under 18 – e l’Argentario Trento, sempre in B2. L’anno successivo torna a Padova, in B1, prima con l’Amat e, a seguire, con l’Aduna Volley. Nella stagione successiva Aurora si accasa al Volley Pordenone, ancora in B1 per poi approdare alla Volley Noventa e, di lì a poco, esordire in serie A2 nel campionato 2020/2021 con la maglia di Martignacco. Nel centro friulano – dove gioca anche la nuova compagna di Akademia, la centrale Dalila Modestino - si ferma due stagioni, dimostrando fino in fondo le proprie notevoli qualità. Il campionato appena concluso l’ha vista recitare un ruolo da protagonista con Talmassons, squadra con la quale ha registrato a fine stagione uno score di 30 partite giocate tra Campionato, Coppa Italia e Play Off promozione, e 271 punti (230 in attacco, 6 ace, 35 muri).