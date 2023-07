L'olandese Daalderop arriva a Milano

MONZA– Nika Daalderop schiaccerà per la Vero Volley Milano, tra Serie A1 femminile e CEV Champions league, nella stagione 2023/2024. Dotata di un braccio potente e un servizio efficace, l’atleta olandese, forte anche a muro, è reduce dalla positiva annata sportiva con il VakifBank Istanbul, club con cui ha disputato 19 presenze (161 punti firmati con 15 ace e 16 muri) e vinto la Coppa di Turchia e la massima competizione continentale per club, eliminando ai Quarti di Finale proprio le milanesi.



Per Daalderop è un ritorno in Italia dopo le esperienze di Firenze e Novara, quest’ultima estremamente positiva, soprattutto nel triplo confronto di Semifinale Scudetto contro la Vero Volley nella stagione 21/22, che ha visto poi sorridere le lombarde al termine di un entusiasmante tie-break in Gara 3. La maturazione della schiacciatrice di Milano, nata ad Amsterdam, classe ’98, è però passata anche attraverso le due stagioni fiorentine con Il Bisonte e prima ancora in Germania con lo Stoccarda (2017/2018) e la Ladies Black Aachen. Cresciuta nelle giovanili dell’Amsterdam, dalla stagione 2014/2015 è passata al Talent Team (Club Italia olandese) militante nella Eredivisie, dove è restata per due annate e fatto valere subito le sue qualità.



Parte integrante della nazionale olandese, con cui ha vinto un Argento all’Europeo 2017 ed è stata impegnata nella VNL 2022 e 2023, vanta ottimi risultati anche nel beach volley. Sulla sabbia, in coppia con Joy Stubbe, si è laureata campionessa europea Under-20 nel 2015 e nel 2016, oltre ad aggiudicarsi il titolo assoluto olandese 2016. Sempre nel 2016 ha vinto con Mexime van Driel la medaglia d’Argento al Campionato Mondiale Under-19.