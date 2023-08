Antropova giura e diventa cittadina italiana: “Non vedo l’ora di giocare l'Europeo“

SCANDICCI - L'iter burocratico è finito oggi con il giuramento alla Costituzione e alle Leggi della Repubblica italiana presso il Comune di Scandicci. Ekaterina Antropova - atleta di origine russa ma nata in Islanda e nel nostro Paese dal 2018 da minore con un permesso di soggiorno per affidamento - è una cittadina italiana. Potrà partecipare all'Europeo di volley con la maglia azzurra. "È una giornata meravigliosa che attendevo da tanto tempo. Voglio ringraziare la Federazione italiana pallavolo, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il ministro dello Sport Andrea Abodi, oltre a tutte le istituzioni e le persone che mi hanno sostenuto in questi mesi. Non vedo l'ora di indossare la maglia azzurra e scendere in campo per l'Italia", ha detto a caldo l'opposto.