Francesca Piccinini con Kristian Ghedina a Pechino Express

ROMA- Francesca Piccinini torna protagonista, non sui campi di gioco ma nel popolare format Pechino Express che andrà in onda su Sky Original e prodotto da Banijay Italia, attesa su Sky e in streaming su NOW nel 2024. La popolare 'Picci' farà coppia con Kristian Ghedina, uno dei grandi protagonisti della valanga azzurra di sci.

Al format saranno in gara otto nuove coppie scelte per percorrere la Rotta del Dragone, che snoda la sua coda dal Vietnam del nord, fra verdi risaie e vivissime culture dalla storia antica, attraversando la natura magica e le città ricche di spiritualità del Laos e infine concluderanno il proprio viaggio fra mare, templi e panorami mozzafiato nello Sri Lanka.

A guidare i protagonisti dell'avventura di quest'anno Costantino Della Gherardesca, con una novità: al suo fianco come inviato speciale ci sarà Fru dei The Jackal, uno dei concorrenti più amati delle ultime stagioni di Pechino Express (con Aurora Leone ha formato l'indimenticata coppia degli Sciacalli, terzi classificati due anni fa).

Le altre sette coppie saranno formate da Fabio ed Eleonora Caressa (padre e figlia); Damiano e Massimiliano Carrara (fratelli di 38 e 36 anni, famosi in Italia e in America per le loro pasticcerie e per la partecipazione di Damiano a BakeOff Italia e a Cake Star); Artem e Antonio Orefice (attori, si sono conosciuti sul set della serie Mare Fuori); Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi (sposati dal 1986, comico e attore lui, stilista lei); Nancy Brilli e Pierluigi Iorio (attori e amici da 5 anni, si sono conosciuti nel 2018 in occasione di uno spettacolo teatrale); Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo (amiche da tempo, entrambe showgirl); Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi (amiche da anni, modella la prima, modella e schermitrice la seconda).