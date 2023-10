Sabato a Ponte di Piave l'evento dedicato a Sara Anzanello

PONTE DI PIAVE (TREVISO)- Il ricordo di Sara Anzanello , a cinque anni dalla scomparsa, resta vivo nel cuore di chi l’ha amata ed apprezzata come persona e come atleta. A Ponte di Piave sabato 21 ottobre torna l’appuntamento con “ Ricordando Sara”, manifestazione organizzata da ANED con la collaborazione della famiglia Anzanello, del Comune di Ponte di Piave, del Comitato Provinciale di Treviso-Belluno della Fipav Federazione Italiana Pallavolo, del Comitato Cuoredarena Volley Supporters.

Mauro Zanin, presidente di Cuoredarena sottolinea le finalità dell’evento.

« Continua la collaborazione con Aned e Aned Sport, e in particolare il nostro supporto organizzativo a questa manifestazione che sta crescendo anno dopo anno. In questo modo esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia di Sara, amica che conoscevamo bene, e che resta sempre presente nei nostri ricordi ».

Dalle 15.30 circa 80 mini atleti si sfideranno in un torneo di spikeball, aprendo di fatto la stagione sportiva per tutti i giovanissimi che si stanno affacciando alla pallavolo.

« Ci rende particolarmente felici partecipare con questo torneo alla manifestazione in ricordo di Sara Anzanello, la genuinità dei bambini rispecchia lo spirito puro di Sara » ha dichiarato Michele De Conti, presidente della FIPAV Treviso – Belluno.

A seguire, alle 18.30, la Nazionale Italiana Pallavolo trapiantati e dializzati di ANED, recentemente confermatasi campione del mondo, sfiderà in amichevole la Nuova Polisportiva Vallonto, in un match simbolico dove lo sport diventerà un mezzo per portare un messaggio a favore della donazione degli organi e del trapianto.

« Sara non si è mai arresa, neanche quando la sua vita è stata stravolta in un attimo. La sua forza è stato il primo grande esempio di quanto la donazione di organo sia realmente una seconda possibilità. E’ per me un grande onore poterla ricordare con questa giornata nel segno dell’amicizia che ci legava e della grande passione per la pallavolo » aggiunge Marco Mestriner, capitano della Nazionale e coordinatore nazionale ANED Sport.

“Ricordando Sara” ha ricevuto inoltre l’importante patrocinio di Imoco Volley e il supporto di Round Table 35 Treviso, Cantina Le Magnolie, MAD Plast.

Saranno presenti all’evento anche i rappresentanti locali di AIDO e AVIS per informare e sensibilizzare i presenti sulla cultura della donazione.