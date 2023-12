Vittoria e sorpasso della Futura su Perugia

CASTELLANZA (VARESE)- Nell’anticipo della 7a giornata di ritorno la Futura è incontenibile e annienta 3-0 (25-21; 27-25; 25-18) la Bartoccini Perugia ribaltando così anche i ruoli in classifica. Le cocche si prendono dunque la vetta solitaria del girone A con una prestazione maiuscola in cui non sbagliano proprio nulla ed emergono tutta la forza e la grinta di un gruppo meraviglioso capace di fare quadrato e ribaltare completamente le sorti del match di andata. Zanette è trascinatrice assoluta con 15 punti e 52% di positività, Cvetnic è un martello con 11, le centrali Furlan e Rebora sono devastanti, Monza è lucida in tutte le scelte e Bonvicini è una certezza impressionante in retroguardia dove non fa cadere davvero nulla. La Bartoccini dalla parte opposta subisce il colpo nel primo set, ci prova trascinando tutto ai vantaggi nel secondo, ma è costretta poi alla resa nella terza e ultima frazione che scrive la parola fine sulla gara. Non c’è tempo però per i festeggiamenti perché domenica si torna ancora in campo per il match casalingo contro Bologna.

Un primo set in cui la Futura approccia alla perfezione la gara non facendosi intimorire da nulla e da nessuno. Le cocche, dopo una prima fase di studio, mettono il piede sull’acceleratore col turno di servizio di Rebora e non permettono mai più alle ospiti di rientrare. Con Zanette e Cvetnic in serata di grazia le biancorosse si prendono le redini di un primo set in cui Perugia non riesce mai a mettere in discussione la supremazia bustocca. Lo spauracchio arriva solo nel finale quando Perugia trona a farsi vedere negli specchietti, ma non è abbastanza perché l’errore al servizio di Traballi consegna tre set ball alle padrone di casa che capitalizzano alla seconda chance (25-21).

Molto più combattuta la seconda frazione che vede le due compagini darsi battaglia senza esclusione di colpi fino al 16-16 quando le cocche si prendono il doppio vantaggio e non lo mollano più nonostante i molteplici tentativi ospiti di rimonta. Nel finale non è abbastanza però perché servono i vantaggi per decidere le sorti del parziale. Perugia annulla tre occasioni, ma alla quarta non perdona Zanette per il 27-25 finale e doppio vantaggio nel conto dei set.

Nel terzo e ultimo set le cocche sono lanciatissime con il piede fisso sull’acceleratore e Perugia si inchioda su un pesantissimo 10-1 nelle prime battute. Le black angels provano a reagire e accorciano ancora una volta le distanze, ma le cocche non si fanno prendere dal panico e gestiscono con lucidità. Nel finale ci pensa la solita incredibile Zanette a mettere la parola fine sulla gara con il punteggio di 25-19.

I PROTAGONISTI-

Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Oggi abbiamo giocato davvero tutti staff compreso, avevamo tanta voglia di rivalsa. Ci siamo allenate fin dal giorno dopo la gara di andata perché eravamo convinte che non eravamo noi quelle giocatrici e volevamo dimostrare in primis a noi stesse il nostro vero valore e il lavoro che facciamo in palestra quotidianamente. Loro sono una bella corazzata, noi dobbiamo pensare partita dopo partita perché non c’è nulla di scontato, è un campionato che regala sorprese per cui bisogna avere sempre il focus sull’obiettivo che è quello di ogni settimana. Adesso chiudiamo questo capitolo e si pensa già domenica a Bologna ».

Gaia Traballi (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « Credo che oggi abbia inciso tanto sia il fattore campo che il fatto che Busto ha spinto davvero forte in battuta. Era tanto che non ci trovavamo così in difficoltà in ricezione e questa cosa ci ha un po' buttato giù all’inizio, poi ci siamo leggermente riprese. Noi dalla nostra abbiamo commesso qualche errore di troppo proprio nello stesso fondamentale. Se avessimo portato a casa il secondo set, avremmo visto un finale diverso. Siamo entrambe formazioni molto forti, quindi penso che ci sarà battaglia fino alla fine. Adesso ci aspetta subito un impegno domenica e avremo poco tempo, ma voglio tornare in campo il prima possibile per vivere delle sensazioni diverse da quelle di stasera ».

IL TABELLINO-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-0 (25-22 27-25 25-19)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 11, Furlan 7, Zanette 15, Silva Conceicao 8, Rebora 8, Monza 4, Bonvicini (L), Bresciani, Tonello. Non entrate: Del Core, Citterio, Bosso, Osana, Pomili (L). All. Amadio.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Kosareva 8, Bartolini 7, Montano Lucumi 10, Traballi 10, Cogliandro 10, Ricci, Sirressi (L), Viscioni 3, Messaggi 1, Atamah, Braida. Non entrate: Turini (L), Lillacci. All. Giovi.

ARBITRI: Marigliano, Pasin.

Durata set: 24', 27', 26'; Tot: 77'.

MVP: Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio)

Spettatori: 500