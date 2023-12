Tutto facile per Talmassons contro Padova

LIGNANO SABBIADORO (UDINE)- La CDA Talmassons FVG ha ospitato la Nuvolì Altafratte Padova nell’ultima gara casalinga dell’anno ed ha conquistato tre punti d'oro per qualificazione alla Pool Promozione. Il risultato, in bilico nei primi due set, ha arriso alla formazione di friulana che si è imposta per 3-1 (25-19 20-25 25-19 25-10). Padova si è battuta bene ma alla fine ha pagato le assenze della centrale Ilaria Fanelli e del libero Giulia Pavei.

Primo Set che vede la CDA Talmassons costantemente avanti, trovando dei buoni break fin dall’avvio del set. Il muro comincia a funzionare nel migliore dei modi e la coppia Kavalenka-Populini dimostra di essere in ottima giornata. Massimo vantaggio sul 18-12 con le pipe di Populini. Altafratte tenta la reazione ma la rincorsa della CDA prosegue fino alla vittoria del primo parziale sul 25-19.

Nel secondo set arriva però la riscossa di Altafratte, guidata da Trampus che trova diversi punti in fase offensiva. Equilibrio sostanziale nella fase centrale del set, 9 pari. Il primo allungo di Altafratte arriva sul 14-16. +2 che viene mantenuto anche negli scambi successivi, fino a quando la formazione ospite trova l’allungo decisivo nel secondo parziale. CDA che annulla il primo set point ma un servizio a rete di Piomboni chiude la contesa per il 20-25 e uno pari.

Terzo set dove la CDA Talmassons torna a comandare il gioco. Subito un vantaggio importante con ‘allungo sull’8-3. Altafratte però non è mai doma e si riavvicina prepotentemente. Questa volta però la CDA resiste agli attacchi ospiti e trova la forza di allungare. Ancora una volta in pipe è Populini a mettere a terra un gran punto, 16-11 con le padrone di casa che provano la fuga. Il vicecapitano delle friulane guida ancora l’avanzata delle Pink Panthers. La difesa veneta non può nulla e le ragazze di coach Barbieri chiudono il set sul 25-19.

Nel quarto set la CDA Talmassons domina in lungo e in largo e nella fase centrale del set si conquista il vantaggio decisivo, colpendo anche sotto l’aspetto psicologico le ospiti. Le padrone di casa si conquistano addirittura 14 match point e a chiudere la contesa ci pensa ancora una volta Populini, nominata anche MVP dell’incontro.

I PROTAGONISTI-

Leonardo Barbieri (Allenatore CDA Talmassons)- « Oggi siamo stati molto bravi nelle statistiche. Nel secondo set ci siamo fatti prendere dalla troppa fretta. Devo dire che però loro hanno difeso molto bene e queste due cose hanno fatto si che avessimo una percentuale inferiore rispetto al primo set. Dobbiamo fare i complimenti ad Altafratte perché è una squadra che ho visto cresciuta e brave le nostre perché in questi momenti c’è il rischio di andare in difficoltà. Invece sono state brave a mantenere alta la tensione e siamo riusciti a portare a casa due set in maniera abbastanza tranquilla. Siamo riuscite a far vedere il nostro gioco fatto di aggressività e velocità ».

Vincenzo Rondinelli (Allenatore Nuvoli’ Altafratte Padova)- « Non abbiamo approcciato molto bene la partita specialmente sul primo set, dove abbiamo fatto un po’ fatica. Talmassons è una squadra forte e organizzata con uno dei muri più organizzati e forti del campionato. Abbiamo cercato di uscire un po’ dalle diagonali e nel secondo set abbiamo anche difeso molto di più. La nostra percentuale di attacco si è alzata molto e siamo riusciti a conquistare il set. Nel terzo abbiamo fatto 12 errori punti quindi è diventato complicato riuscire a fare qualcosa di importante, poi l’unico rammarico resta il quarto set, che non dobbiamo gestire in questa maniera. Abbiamo un po’ mollato con la testa e questo è l’unico rammarico che ho ».

IL TABELLINO-

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 3-1 (25-19 20-25 25-19 25-10)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Hardeman 11, Costantini 10, Kavalenka 9, Populini 16, Eckl 13, Eze 3, Negretti (L), Bole 1, Piomboni 1, Bagnoli, Monaco (L). Non entrate: Gulich, Grazia. All. Barbieri.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Trampus 11, Volpin 15, Bortolot 3, Rizzo 9, Menegaldo 2, Cicolini 9, Masiero (L), Wabersich 4, Pasa 2, Magnabosco 1. All. Rondinelli.

ARBITRI: Sessolo, De Nard.

Durata set: 24′, 25′, 26′, 22′; Tot: 97′.

MVP: Alessia Populini (CDA Volley Talmassons Fvg)