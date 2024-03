Starting Six: le donne tra campionato e Coppe

ROMA-Quarto appuntamento con Starting Six sull’universo del volley femminile. E’ Pasquale Di Santillo che introduce i temi legati alla terz’ultima giornata di Regular Season di A1 Femminile che ha fatto registrare la 24a vittoria consecutiva di Conegliano, nonostante il turn over, sul campo in casa di Vallefoglia. Alle spalle delle pantere conquista il secondo posto solitario la Savino Del Bene Scandicci che sbanca il Pala Igor di Novara nella partitissima dell’11a di ritorno. Per il resto imperversa la lotta per le posizioni Play Off tra Pinerolo, Vallefoglia e Roma. In coda la UYBA cambia allenatore e si prende tre punti importantissimi a Bergamo. Trento matematicamente in A2. In Prima Fila il focus sulle Coppe Europee con Milano e Conegliano impegnate nelle semifinali di Champions e Chieri che affronta in Svizzera la Finale di andata di Coppa Cev. In Overthestat numeri, numeri, numeri, le statistiche del massimo campionato.