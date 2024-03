Starting Six: trionfo italiano nelle Coppe Europee

ROMA-Nella puntata di Starting Six al femminile vetrina per le trionfali imprese delle formazioni italiane nelle Coppe. Milano e Conegliano potranno sfidarsi nella Superfinal della Champions League dopo aver eliminato rispettivamente Fenerbhce e Eczacibasi in due infuocate partite di ritorno giocate in terra turca, per le squadre di Gaspari e Santarelli la consacrazione a livello internazionale in attesa del match che assegnerà il trofeo. A completare la storica due giorni il successo in Cev Cup di Chieri che alza al cielo la Coppa superando anche al ritorno il Viteos Neuchatel già sconfitto all’andata. Per le piemontesi è il secondo successo europeo in due anni, dopo la vittoria, nel 2023, della Challenge Cup. Senza un attimo di respiro dall’Europa al campionato. In The List ci si tuffa nell’ultima giornata di Regular Season nella quale Cuneo e Bergamo, appaiate al penultimo posto, dopo il successo delle orobiche a Trento nel recupero di mercoledì sera, si giocano la permanenza. Ancora da assegnare in posto nei Play Off. Pinerolo, Vallefoglia e Roma precedono di tre punti Casalmaggiore che cercherà a Chieri il colpo che potrebbero farla rientrare in extremis. Overthestat ‘legge’ i numeri del campionato che fotografano perfettamente i valori di questa stagione.