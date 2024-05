Starting Six: Fabris "stagione straordinaria per i nostri club "

ROMA-La puntata al femminile di Starting Six di oggi ripercorre, attraverso le parole del presidente della Lega Femminile Mauro Fabris la trionfale stagione dei Club da lui rappresentati che hanno regalato all’Italia un en plein clamoroso in campo europeo coronato con il trionfo di Conegliano in Champions League di domenica scorsa ma completato dai successi di Novara in Challenge Cup e di Chieri in Cev Cup. Successi che attestano secondo il numero 1 della Lega la bontà di un movimento che è ai vertici della pallavolo mondiale non soltanto per quel che riguarda i risultati sul campo ma anche per l’attenzione del pubblico e dei media che quest’anno ha avuto clamorosi riscontri. Fabris ovviamente si sofferma a lungo sul fenomeno Conegliano che rappresenta certamente un modello per l’intero movimento. Pasquale Di Santillo ha concluso la lunga intervista spostando il discorso sulla nazionale della quale Fabris ovviamente si è detto, come tutti gli italiani, grandissimo tifoso pur sottolineando la complessità di un rapporto dai risvolti non semplici rappresentando la difficoltà di gestire l’attività dei club, forzatamente compressa in sei mesi proprio per dare spazio alla lunga estate che ogni anno impegna le nostre rappresentative.